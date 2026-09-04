अनिरुद्धाचार्य ने स्वरा भास्कर को बताया 'चरित्रहीन'? बोले- जौहर जैसी बातें नहीं समझेंगी

अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने हाल ही में क्षत्राणियों की 'जौहर प्रथा' पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, बीते 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' कार्यक्रम में जौहर करने वाली महिलाओं को 'कायर' कहा था. उनके इस बयान पर अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की प्रतिक्रिया आई है.

अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि रानी पद्मावती जैसी नारियां पवित्र नारियां हैं, जिन्हें सती कहा जाता है. उन्होंने अपने चरित्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी. इन कथाओं से यह समझना चाहिए कि प्राण से अधिक कीमत अगर किसी चीज की है तो चरित्र की है. इसलिए प्राण जाएं पर चरित्र न जाए."

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'जो चरित्रवान नहीं, वह नहीं समझेगा जौहर'

स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कहा, "ये इतनी गहरी बातें हैं कि क्षत्राणियों ने प्राण दे दिए लेकिन अपने चरित्र को नहीं जाने दिया. ऐसी गहरी बातें कोई चरित्रवान व्यक्ति ही समझ पाएगा. जो चरित्रवान नहीं है वो इन बातों को समझेगा भी कैसे?"

Mathura, Uttar Pradesh: On actress Swara Bhaskar's 'Padmavati Jauhar' row, Katha Vachak Aniruddhacharya says, "See, women like Padmavati are pure women. They are called Sati. They sacrificed their lives to protect their honour. We should understand from these stories that if… pic.twitter.com/xFpLWnXiN2 — IANS (@ians_india) September 4, 2026

'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा था'- स्वरा भास्कर

विवादों में आने के बाद स्वरा भास्कर ने कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से अनुवादित कर चलाया गया है. उन्होंने कभी रानी पद्मावत या राजपूत महिलाओं को कायर नहीं कहा था. उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म के 'जौहर' सीन को प्रॉब्लमैटिक बताया था. उन्होंने लोगों ने अपील की कि उनकी स्पीच के बारे में गलत बातें न फैलाएं.

स्वरा का कहना है कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि रानी पद्मावती कायर थीं या महल की बाकी औरतें कायर थीं. उन्होंने कहा था जब वह मूवी का क्लाइमेक्स देख रही थीं तो उन्हें लगा कि अगर भगवान न करे अगर वह रेप पीड़िता होतीं तो कायर महसूस करतीं कि उन्होंने अपनी जान क्यों नहीं ले ली.

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