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अनिरुद्धाचार्य ने स्वरा भास्कर को बताया 'चरित्रहीन'? बोले- जौहर जैसी बातें नहीं समझेंगी

स्वरा भास्कर के बयान पर अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि रानी पद्मावत ने जो साहस दिखाया, वह गहरी बात है. इतनी गहरी बातें केवल चरित्रवान व्यक्ति ही समझ सकता है. जो चरित्रवान नहीं, वह कैसे समझ पाएगा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Sep 2026 11:49 AM (IST)
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अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने हाल ही में क्षत्राणियों की 'जौहर प्रथा' पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, बीते 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' कार्यक्रम में जौहर करने वाली महिलाओं को 'कायर' कहा था. उनके इस बयान पर अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की प्रतिक्रिया आई है.

अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि रानी पद्मावती जैसी नारियां पवित्र नारियां हैं, जिन्हें सती कहा जाता है. उन्होंने अपने चरित्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी. इन कथाओं से यह समझना चाहिए कि प्राण से अधिक कीमत अगर किसी चीज की है तो चरित्र की है. इसलिए प्राण जाएं पर चरित्र न जाए."

यह भी पढ़ें: स्वरा भास्कर के बयानों पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'इतिहास को…'

'जो चरित्रवान नहीं, वह नहीं समझेगा जौहर'

स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कहा, "ये इतनी गहरी बातें हैं कि क्षत्राणियों ने प्राण दे दिए लेकिन अपने चरित्र को नहीं जाने दिया. ऐसी गहरी बातें कोई चरित्रवान व्यक्ति ही समझ पाएगा. जो चरित्रवान नहीं है वो इन बातों को समझेगा भी कैसे?"

'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा था'- स्वरा भास्कर

विवादों में आने के बाद स्वरा भास्कर ने कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से अनुवादित कर चलाया गया है. उन्होंने कभी रानी पद्मावत या राजपूत महिलाओं को कायर नहीं कहा था. उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म के 'जौहर' सीन को प्रॉब्लमैटिक बताया था. उन्होंने लोगों ने अपील की कि उनकी स्पीच के बारे में गलत बातें न फैलाएं.

स्वरा का कहना है कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि रानी पद्मावती कायर थीं या महल की बाकी औरतें कायर थीं. उन्होंने कहा था जब वह मूवी का क्लाइमेक्स देख रही थीं तो उन्हें लगा कि अगर भगवान न करे अगर वह रेप पीड़िता होतीं तो कायर महसूस करतीं कि उन्होंने अपनी जान क्यों नहीं ले ली.

यह भी पढ़ें: 'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 04 Sep 2026 11:49 AM (IST)
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