PAC की गोपनीय जांच लीक पर भड़के अजय महावर, बोले- 'गंभीर मामला है'

दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति अजय महावर ने स्टाफ क्वार्टर और निर्माण कार्यों से जुड़ी समिति की गोपनीय जांच की जानकारी सार्वजनिक किए जाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने साफ कहा कि लोक लेखा समिति किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करती, बल्कि विधानसभा के नियमों के तहत सरकारी पैसे के इस्तेमाल की जांच करती है.

अजय महावर ने कहा कि लोक लेखा समिति की बैठक और जांच से जुड़ी जानकारी अंतिम रिपोर्ट आने तक सार्वजनिक नहीं की जाती. स्टाफ क्वार्टर से जुड़े मामले में करीब 18 रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान कुछ जानकारी समिति के सदस्यों को गोपनीय तरीके से दी गई थी.

उन्होंने बताया कि यह जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों की जांच के लिए दी गई थी. महावर का आरोप है कि समिति की गोपनीय कार्रवाई को बाहर लाकर पूरे मामले को राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश की गई.

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विधानसभा अध्यक्ष के सामने उठेगा विशेषाधिकार का मुद्दा

महावर ने कहा कि इस मामले को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के सामने विशेषाधिकार के मुद्दे के तौर पर रखा जाएगा. उनका कहना है कि विधानसभा या अध्यक्ष की अनुमति के बिना गोपनीय संसदीय काम को सार्वजनिक करना गंभीर मामला है.

उन्होंने कहा कि लोक लेखा समिति का काम किसी सरकार या राजनीतिक दल को निशाना बनाना नहीं है. समिति का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल नियमों के मुताबिक हुआ या नहीं.

करीब 60 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की जांच

यह पूरा मामला करीब 60 करोड़ रुपये के निर्माण और उससे जुड़े खर्च की जांच से जुड़ा है. समिति का कहना है कि वह अपनी ओर से कोई नया आरोप नहीं लगा रही है, बल्कि CAG की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों की जांच कर रही है.

CAG की रिपोर्ट में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से जुड़े निर्माण और बदलाव के काम में कई सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माण के दौरान क्षेत्रफल 1,397 वर्गमीटर से बढ़ाकर 1,905 वर्गमीटर कर दिया गया. यानी निर्माण क्षेत्र में करीब 36 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

रिपोर्ट में कई अतिरिक्त और महंगे कामों पर 18.88 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है. CAG ने यह भी बताया कि कुछ अतिरिक्त कामों में मॉड्यूलर किचन और महंगे पर्दों जैसी चीजें शामिल थीं. रिपोर्ट में इन कामों को तय सीमा से आगे किए गए अतिरिक्त काम के रूप में दर्ज किया गया है.

स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के खर्च पर भी सवाल

लोक लेखा समिति स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस से जुड़े खर्च की भी जांच कर रही है. CAG की रिपोर्ट के मुताबिक, इन कामों के लिए 19.87 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी.

ऑडिट में सवाल उठाया गया कि स्टाफ ब्लॉक का निर्माण नहीं हुआ, जबकि इस मद के लिए मंजूर पैसे का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया गया. रिपोर्ट में कैंप ऑफिस का काम अधूरा रहने और ठेकेदार को भुगतान किए जाने का भी जिक्र है.

अजय महावर ने कहा कि समिति यह पता लगाएगी कि एक काम के लिए मंजूर पैसा दूसरे काम में किसकी अनुमति से लगाया गया. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि निर्माण की लागत क्यों बढ़ी, क्षेत्रफल बढ़ाने की मंजूरी किसने दी और अतिरिक्त कामों के लिए जरूरी अनुमति ली गई थी या नहीं.

स्थल निरीक्षण स्थगित, अध्यक्ष से लिया जाएगा मार्गदर्शन

समिति के मुताबिक, इन सवालों का सही जवाब पाने के लिए निर्माण स्थल का निरीक्षण जरूरी है. हालांकि, सोमवार को प्रस्तावित स्थल निरीक्षण को स्थगित कर दिया गया.

महावर ने कहा कि समिति के काम को राजनीतिक रंग देने की कोशिश के कारण निरीक्षण टाला गया है. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से मार्गदर्शन लिया जाएगा. इसके बाद नियमों के अनुसार अगला स्थल निरीक्षण किया जाएगा.

17 साल बाद विधानसभा में पेश हुई लोक लेखा समिति की रिपोर्ट

महावर ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति लंबे समय से लंबित मामलों को आगे बढ़ा रही है. उनके अनुसार, वर्ष 2008-09 के बाद करीब 17 साल के अंतराल के बाद 2025 में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई.

उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में 40 से ज्यादा मामले लंबित रहे. महावर के मुताबिक, समिति अब इन मामलों को आगे बढ़ाकर सरकारी खर्च और उससे जुड़ी जवाबदेही को लेकर जरूरी सवालों की जांच कर रही है.

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समिति किसी दबाव में काम नहीं करेगी- अजय महावर

अजय महावर ने कहा कि लोक लेखा समिति का काम सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि सरकारी पैसे का हिसाब देखना है. उन्होंने कहा कि CAG की रिपोर्ट में जो सवाल उठे हैं, उनका तथ्य के आधार पर जवाब सामने आना चाहिए.

उन्होंने साफ कहा कि समिति किसी दबाव में काम नहीं करेगी. महावर के मुताबिक, राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति को राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनाना ठीक नहीं है. समिति नियमों के अनुसार जांच करेगी और सार्वजनिक पैसे के इस्तेमाल में जवाबदेही तय करने की कोशिश जारी रखेगी.