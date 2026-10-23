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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRयूपी-हरियाणा समेत 4 राज्य प्रदूषण से बेहाल, हवा दिल्ली से भी खराब

यूपी-हरियाणा समेत 4 राज्य प्रदूषण से बेहाल, हवा दिल्ली से भी खराब

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा के 13 शहरों की हवा दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है. पंचगांव में AQI 378 दर्ज हुआ, जबकि हापुड़ और बड़ौत में यह 328 रहा.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 23 Oct 2026 01:57 PM (IST)
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सर्दी का मौसम अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन देश के कई शहरों में प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा के 13 शहरों में हवा की हालत दिल्ली से भी खराब हो गई है. हरियाणा के पंचगांव में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 378 दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के हापुड़ और बड़ौत में यह 328 रहा. दिल्ली में एक्यूआई 223 दर्ज किया गया. प्रदूषण बढ़ने के साथ लोगों के लिए साफ हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को हरियाणा के पंचगांव में एक्यूआई 378 रहा. इसके साथ ही यह देश के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर रहा. उत्तर प्रदेश के हापुड़ और बड़ौत में एक्यूआई 328 दर्ज किया गया. बागपत में यह 282, मेरठ में 281 और खोड़ा में 256 रहा.

इसके अलावा ओडिशा के अंगुल में एक्यूआई 244, हरियाणा के करनाल में 242, नोएडा में 242 और राजस्थान के खैरथल में 232 दर्ज किया गया. इन सभी शहरों की हवा दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित रही.

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यूपी के शहरों में भी हवा हुई खराब

देशभर के 20 शहरों में एक्यूआई 200 से अधिक दर्ज किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश के नौ शहर शामिल हैं. दिल्ली-एनसीआर के 29 शहरों में से 13 की हवा भी चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है.

सीपीसीबी के मुताबिक, देशभर में निगरानी वाले 254 शहरों में से 123 में ही हवा अच्छी या संतोषजनक श्रेणी में रही. वहीं, 111 शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई. 17 शहरों की हवा खराब और तीन शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में रही.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं बड़ी वजह बना हुआ है. भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 19 फीसदी रही. एक दिन पहले यह आंकड़ा 21 फीसदी था.

वहीं, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी तीन फीसदी से बढ़कर सात फीसदी हो गई. अनुमान के मुताबिक, शुक्रवार को यह 15 फीसदी और शनिवार को 10 फीसदी रह सकती है.

प्रदूषित हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे महीन कण पाए जा रहे हैं. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से सांस लेने में परेशानी हो सकती है. ये कण फेफड़ों तक पहुंचकर सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

पराली जलाने पर 52 एफआईआर, 21 गिरफ्तार

हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के निदेशक अमित खत्री ने बताया कि इस बार पराली जलाने के मामलों में 52 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने के साथ जुर्माना भी लगाया गया है.

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मुंबई के प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त

मुंबई में बिगड़ती हवा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि शहर में प्रदूषण की स्थिति दिल्ली से भी खराब हो गई है. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब लाखों लोग प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी चैन से कैसे बैठ सकते हैं.

अदालत ने नगर निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस प्रशासन को त्योहारों के दौरान शोर और वायु प्रदूषण रोकने के आदेशों का पालन कराने में नाकाम रहने पर फटकार लगाई. साथ ही चेतावनी दी कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Oct 2026 01:57 PM (IST)
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