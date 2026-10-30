दिल्ली: BS-IV गाड़ियों की एंट्री पर रोक का विरोध, ट्रांसपोर्टर्स ने रखी 3 मांगें

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर BS-IV कमर्शियल डीजल गाड़ियों पर प्रस्तावित पाबंदी के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने आवाज उठाई है. देशभर के ट्रांसपोर्टरों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में इन वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है.

संगठन का कहना है कि इस फैसले से हजारों ट्रांसपोर्टरों, वाहन मालिकों और छोटे कारोबारियों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो सकता है. संगठन ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से इस प्रतिबंध को तत्काल वापस लेने की मांग की है.

नियमों के तहत खरीदे थे वाहन, अब समय से पहले बंद करने का विरोध

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मुताबिक, BS-IV कमर्शियल वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2020 तक उस समय लागू कानूनों, सरकारी नीतियों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किए गए थे. ट्रांसपोर्टरों ने नियमों पर भरोसा करके इन वाहनों में करोड़ों रुपये का निवेश किया था. संगठन का कहना है कि इन वाहनों को उनका तय परिचालन जीवन पूरा करने से पहले सड़कों से हटाना उन लोगों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने कानूनी तरीके से वाहन खरीदे और रजिस्टर कराए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

संगठन ने अपने विरोध में सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2025 के आदेश का हवाला दिया है. यह आदेश एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिया गया था. AIMTC के मुताबिक, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि BS-IV और उससे आगे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के खिलाफ सिर्फ इस आधार पर दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी कि डीजल वाहन 10 साल पुराना है या पेट्रोल वाहन 15 साल पुराना है. संगठन का कहना है कि इस आदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए वाहनों पर सिर्फ उनकी उम्र के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

'गाड़ियों की उम्र नहीं, प्रदूषण और फिटनेस के आधार पर हो कार्रवाई'

AIMTC का तर्क है कि किसी वाहन से निकलने वाला प्रदूषण सिर्फ उसकी उम्र से तय नहीं होता. इसमें वाहन का निर्माता, मॉडल, तय की गई दूरी और रखरखाव के साथ उसकी फिटनेस की स्थिति भी अहम होती है. संगठन ने यह भी दावा किया है कि हल्के शहरी यातायात की परिस्थितियों में BS-IV और BS-VI डीजल वाहनों के टेलपाइप उत्सर्जन में काफी समानता हो सकती है. इसके पीछे दोनों श्रेणियों के वाहनों में एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम और AdBlue के इस्तेमाल का हवाला दिया गया है.

संगठन के मुताबिक, जिन गाड़ियों के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) है, उन्हें सिर्फ BS-IV श्रेणी का होने के कारण प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए. मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत वास्तविक टेलपाइप उत्सर्जन के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान कर उन पर रोक लगाई जा सके.

हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर पड़ेगा असर

AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरिश सभरवाल ने प्रस्तावित प्रतिबंध को अनुचित और ट्रांसपोर्टरों के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक बताया है. उनका कहना है कि इन वाहनों के मालिकों पर अभी भी वाहन लोन की देनदारी है. ऐसे में अगर उन्हें समय से पहले वाहन चलाने से रोक दिया गया तो छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्टरों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा.

डॉ. सभरवाल के मुताबिक, इसका असर केवल वाहन मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा. माल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है और अंत में इसका बोझ आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं.

AIMTC की सरकार से तीन प्रमुख मांगें

1. BS-IV कमर्शियल वाहनों को उनके तय समय तक चलने दिया जाए. शर्त सिर्फ इतनी हो कि गाड़ियों की फिटनेस सही हो और प्रदूषण जांच का सर्टिफिकेट (PUCC) वैध हो.

2. जिन लोगों ने नियमों के तहत वाहन खरीदे और उनका रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें समय से पहले वाहन बंद करने के लिए मजबूर न किया जाए.

3. 1 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में BS-IV कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री और संचालन पर लगने वाली रोक को वापस लिया जाए.

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