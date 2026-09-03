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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAIIMS की Waiting List में मरीज या नंबर? 9 साल से इलाज के इंतजार की दर्दनाक कहानी

AIIMS की Waiting List में मरीज या नंबर? 9 साल से इलाज के इंतजार की दर्दनाक कहानी

दिल्ली के एम्स में लोगों को आज भी इलाज का इंतजार लगा हुआ है. इस बीच किसी की हालत बिगड़ गई तो किसी की जिंदगी बदल गई. कई मरीजों ने अपने इलाज की कहानी बयां की है.

Written By : अजातिका सिंह |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Sep 2026 08:05 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल AIIMS में इलाज के लिए लंबी Waiting List कोई नई बात नहीं है. लेकिन जब एक तरफ VIP मरीजों को इलाज में कथित प्राथमिकता मिलने को लेकर सवाल उठ रहे हों, दूसरी तरफ आम मरीज महीनों और सालों तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों, तो सवाल सिर्फ Waiting List का नहीं रह जाता बल्कि सवाल व्यवस्था की प्राथमिकता का भी बन जाता है.

क्या अस्पताल में हर मरीज के लिए इलाज की बारी सिर्फ उसकी Waiting List में मौजूद संख्या से तय होनी चाहिए? या यह भी देखा जाना चाहिए कि इंतजार के दौरान उसकी बीमारी कितनी गंभीर हो रही है, उसकी हालत बिगड़ने का कितना खतरा है और इलाज में देरी उसकी जिंदगी पर कितना असर डाल सकती है?

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एम्स में इलाज कर रहे मरीजों ने क्या बताया?

AIIMS में इलाज करा रहे ऐसे मरीजों बताया कि Waiting सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि सालों का इंतजार, बढ़ती बीमारी और परिवार की पूरी जिंदगी पर पड़ा असर बन चुकी है. वहीं एक ऐसा परिवार भी मिला, जहां लंबे इंतजार के बाद हुई सर्जरी ने एक बच्ची की जिंदगी बदल दी.

सवाल ये है कि AIIMS में मरीज की बारी तय करने का पैमाना क्या होना चाहिए? Waiting List में नंबर या बीमारी की गंभीरता? अगर इंतजार के दौरान मरीज की हालत बिगड़ जाए, तो क्या उसकी प्राथमिकता अपने आप बदलनी चाहिए?

9 साल से इलाज करा रहे बिहार के उपेंद्र

बिहार के रहने वाले उपेंद्र पिछले 9 साल से AIIMS में इलाज करा रहे हैं. इलाज के इतने लंबे सफर में वह अपना घर-परिवार छोड़कर दिल्ली में ही रह रहे हैं. उपेंद्र के मुताबिक, वह अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 9 साल से सड़क किनारे रह रहे हैं, क्योंकि बार-बार इलाज और अस्पताल के चक्कर के चलते बिहार वापस जाना संभव नहीं है.

शुरुआत में उपेंद्र की नसों और पैरों में दर्द की समस्या थी. उस समय वह चल-फिर सकते थे और डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी. लेकिन सर्जरी के लिए करीब 3 साल का इंतजार करना पड़ा. इस दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई. डॉक्टरों ने उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेने की सलाह दी थी, क्योंकि गिरने पर हड्डी टूटने का खतरा था. कहा गया कि अगर गिर गए और हड्डी टूट गई, तो ठीक नहीं हो पाओगे.

2024 में उनका एक तरफ का हिप रिप्लेसमेंट हुआ. उपेंद्र कहते हैं कि 9 साल पहले जिस समस्या के साथ वह इलाज कराने आए थे, आज उससे कहीं ज्यादा परेशानियां उनके सामने हैं. एक के बाद एक नई स्वास्थ्य समस्याएं जुड़ती गईं. पेट की सर्जरी के लिए उन्हें करीब 3 साल इंतजार करना पड़ा, जबकि हिप रिप्लेसमेंट के लिए करीब 4 साल का इंतजार करना पड़ा. उनका कहना है कि इन लंबे इंतजार के दौरान उनकी तकलीफ बढ़ती गई.

वह आज भी AIIMS में इलाज पर निर्भर हैं. रोज ड्रेसिंग के लिए अस्पताल जाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक बिहार में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है. उपेंद्र की कहानी में Waiting List का असर सिर्फ इलाज में देरी तक सीमित नहीं है. 9 साल से उनका पूरा परिवार दिल्ली में सड़क किनारे रह रहा है, ताकि उनका इलाज जारी रह सके.

इस केस से बड़ा सवाल यह है कि क्या गंभीर और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे मरीजों की Waiting List को सिर्फ नंबर के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी बीमारी की गंभीरता और इलाज में देरी से उनकी हालत बिगड़ने के खतरे के आधार पर भी लगातार review किया जाना चाहिए? उपेंद्र के जीवन में Waiting का असर मरीज की सेहत के साथ-साथ उसके पूरे परिवार की जिंदगी और रहने की स्थिति पर भी दिखाई देता है.

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1 साल के इंतजार के बाद दौड़ रही पोती

झारखंड के बाबाधाम से आए गोकुल मेहरा अपनी 4 साल की पोती के इलाज के लिए AIIMS पहुंचे. बच्ची को दिल की सर्जरी की जरूरत थी और इसके लिए परिवार को करीब एक साल तक इंतजार करना पड़ा. इस दौरान बच्ची की दवाएं चलती रहीं. गोकुल बताते हैं कि पहले उनकी पोती ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब वह दौड़ने लगी है.

गोकुल के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि बच्ची का ऑपरेशन करना जरूरी है. अस्पताल ने भी परिवार की मदद की ताकि सर्जरी का नंबर जल्द आ सके. परिवार डॉक्टरों से कई बार मिला. एक समय गोकुल घर वापस चले गए थे, लेकिन बाद में डॉक्टर ने फोन करके उन्हें ऑपरेशन के लिए बुलाया और बच्ची की सर्जरी की गई.

अब उन्हें 10 दिन बाद दोबारा अस्पताल आने के लिए कहा गया है. अगर Waiting List में मरीज की स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता दी जाए, तो लंबे इंतजार को कम किया जा सकता है और समय पर इलाज का बड़ा फायदा मरीज को मिल सकता है.

बिहार की रुखसाना ने सुनाई बेटे के इलाज की दास्तान

बिहार से आईं रुखसाना अपने बेटे के इलाज के लिए AIIMS पहुंची हैं. उनका बेटा न तो बोल सकता है और न ही चल सकता है. बच्चे का न्यूरो का इलाज चल रहा है. रुखसाना के मुताबिक, इलाज के लिए उन्हें करीब एक साल की Waiting मिली थी. एक समय डॉक्टर से मिलने के लिए उन्हें करीब तीन महीने बाद की तारीख मिली थी.

बच्चे की न्यूरो की दवाएं चल रही हैं और डॉक्टर ने परिवार को बताया है कि बच्चा ठीक हो जाएगा. अब रुखसाना को अगले महीने की अपॉइंटमेंट मिली है और वह आगे के इलाज का इंतजार कर रही हैं. सवाल है कि गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रहे बच्चों के लिए लंबे अंतराल पर मिलने वाली अपॉइंटमेंट और Waiting List को कैसे बेहतर किया जाए, ताकि इलाज और follow-up समय पर जारी रह सके?

वहीं इन तीनों मामलों से AIIMS की Waiting List की तीन अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं. कहीं लंबे इंतजार के दौरान मरीज की हालत बिगड़ने का दावा है तो कहीं अस्पताल की intervention से सर्जरी जल्दी हुई और बच्चे की स्थिति में सुधार दिखा. कहीं गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चे के परिवार को लगातार अगली तारीख का इंतजार है.

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Published at : 03 Sep 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
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