AI समिट हंगामे पर पटियाला हाउस कोर्ट सख्त टिप्पणी, 'अभिव्यक्ति की आजादी कोई...'

AI समिट के दौरान प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. कोर्ट के आदेश की कॉपी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन विरोध की वैध सीमा से आगे बढ़ गया था और इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है.

अदालत ने माना कि जिस समय देश वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां प्रस्तुत कर रहा था, उस दौरान इस तरह का प्रदर्शन गंभीर प्रभाव डाल सकता है. कोर्ट के अनुसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Right to Expression) एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं है.

प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?

बता दें कि 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन के दौरान खूब हंगामा भी हुआ था, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था. इसके बाद 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के समय देशविरोधी और भड़काऊ नारे लगाए गए. पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने ऐसी जगह का चयन किया जहां विदेशी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे.

पुलिस की दलील और रिमांड की मांग

दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान धक्कामुक्की हुई और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए. पुलिस ने अदालत से 5 दिन की कस्टडी मांगी ताकि साजिश की जांच की जा सके. अदालत ने रिमांड का कारण पूछा तो पुलिस ने कहा कि जांच करनी है कि साजिश किसने रची और कौन-कौन लोग शामिल थे. साथ ही यह भी पता लगाया जाना है कि प्रदर्शन में इस्तेमाल की गई टी-शर्ट कहां छापी गईं. कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 5 दिन की रिमांड मंजूर कर ली.