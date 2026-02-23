AI समिट विरोध मामले में दिल्ली पुलिस की 5वीं गिरफ्तारी, ग्वालियर से यूथ कांग्रेस नेता अरेस्ट

20 फरवरी को AI समिट में यूथ कांग्रेस की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पांचवीं गिरफ्तारी की है. ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है. जितेंद्र यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ नेता है. दिल्ली पुलिस ने अभी तक पांच लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और और लोगों की तलाश जारी है.

पुलिस किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारियों को मौका नहीं देना चाहती है. दरअसल मामला यह है कि भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी के बीच दुनिया के सबसे बड़े AI समिट का आयोजन किया गया था. इसी स्थान पर 20 फरवरी को कांग्रेस की युवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने AI समिट के परिसर में अपनी शर्ट उतारकर "पीएम कंप्रोमाइज" के नारे लगाए. वह अपना विरोध भारत-अमेरिका ट्रेड डील के प्रति दिखा रहे थे.

मुकेश शर्मा की तलाश

एक मुकेश शर्मा नाम के व्यक्ति के लिए दिल्ली पुलिस ने तीन जगह छापे मारे, लेकिन मुकेश शर्मा अभी तक हाथ नहीं लगा है. सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर कैलाश, गुलमोहर एन्क्लेव और गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस ने रेड मारी. दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की कार जब्त की गई. पहाड़गंज के एक होटल से जब्त की गई कार से प्रदर्शन में इस्तेमाल सामग्री बरामद हुई. दिल्ली पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन में इस्तेमाल ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों से हैं.

बीजेपी का आरोप

बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस प्रदर्शन से भारत की छवि को धूमिल कर रही है. अब दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को देश के हर कोने से ढूंढकर निकाल रही है. दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक में छापे मारे हैं, जहां से उन्हें यूथ कांग्रेस से जुड़े नेता मिले.

कांग्रेस और सरकार का पक्ष

कांग्रेस का कहना है कि यह एक ऐसी जगह थी जहां पूरे विश्व की नजर थी, जिससे हमारे प्रदर्शन को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता था. वहीं सरकार का पक्ष है कि इससे विश्व स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है. सरकार का कहना है कि आपको सरकार का विरोध करना था, देश का नहीं. विपक्षी दलों के नेताओं में भी इस विषय को लेकर अलग-अलग मत हैं. विपक्षी नेताओं का कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर कहना है कि प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन तरीका गलत है.