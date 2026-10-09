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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली सरकार ने 34 बड़े अफसरों का किया तबादला, स्वास्थ्य सचिव भी बदले

दिल्ली सरकार ने 34 बड़े अफसरों का किया तबादला, स्वास्थ्य सचिव भी बदले

रूपेश कुमार अब केवल दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का प्रभार संभालेंगे. निहारिका राय दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की अध्यक्ष बनी रहेंगी

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Oct 2026 09:57 AM (IST)
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दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बृहस्पतिवार (8 अक्टूबर) को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 22 और डैनिक्स (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा) कैडर के 11 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया. इस दौरान रूपेश कुमार ठाकुर को स्वास्थ्य सचिव के पद से हटा दिया गया है, जबकि अवनीश कुमार को आबकारी विभाग का प्रभार सौंपा गया है. 

1993 बैच के AGMUT कैडर के वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी प्रशांत गोयल को अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली) नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही उन्हें दिल्ली वित्तीय निगम (DFC) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (DSCSC)  के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. इसके अलावा  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

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रूपेश ठाकुर को क्या जिम्मेदारी मिली?

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, वर्ष 2006 बैच के AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के अधिकारी रूपेश कुमार अब केवल दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का प्रभार संभालेंगे. कुमार को ऐसे समय में हटाया गया है, जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) स्वास्थ्य विभाग में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है. 

वहीं, वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार नए आबकारी आयुक्त होंगे. वो ऐसे समय में यह प्रभार संभाल रहे हैं जब विभाग नयी आबकारी नीति पर काम कर रहा है. इससे पहले वो तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा निदेशक का पद संभाल रहे थे.

किसे क्या जिम्मेदारी मिली?

सत्येंद्र सिंह दुश्रावत को  दिल्ली नगर निगम (MCD) के अतिरिक्त आयुक्त पद से स्थानांतरित कर उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक बनाया गया है. सरकार के नए आदेश के अनुसार, परिवहन सचिव-सह-आयुक्त निहारिका राय दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की अध्यक्ष बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें पर्यटन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. इसके अलावा 1992 बैच के IAS अधिकारी बिपुल पाठक सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे, लेकिन उन्हें डीएचएफसी, डीएसएफडीसी, एससी/एसटी/ओबीसी, डब्ल्यूसीडी और वित्तीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. 

नवीन कुमार चौधरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा दिलराज कौर को शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव पद पर रहने दिया है, लेकिन उनसे दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम (DCHFC) और दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विज्ञान और विकास वित्तीय निगम (DSFDC) का  अतिरिक्त प्रभार ले लिया गया है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 09 Oct 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Administrative Reshuffle DELHI NEWS
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