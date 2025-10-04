कंगना रनौत ने खरीदी 1500 रुपये की खादी साड़ी, BJP सांसद ने युवाओं से की ये खास अपील

अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को मुंबई के एक प्रमुख फैशन इवेंट में कंगना ने रैंप वॉक किया, जिससे उपस्थित दर्शक और फैशन प्रेमी मंत्रमुग्ध हो गए. काफी लंबे समय के बाद रैंपवॉक कर कंगना ने इस इवेंट को विशेष और यादगार बना दिया. साथ ही उन्होंने युवाओं के आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की अपील की है.

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि मेरा अपने दोस्तों और सभी युवाओं से अनुरोध है कि अब हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहिए. इस पर ध्यान दें और हम अपनी संस्कृति और लोगों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कल मैंने खादी की साड़ी ट्राई की. खादी को एक बार ट्राई करें, पूरी साड़ी 1500 रुपये की थी और इसने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया. और वह कपड़ा जैविक, पर्यावरण के अनुकूल है. जेन जी पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दें.

कंगना की रैंप वॉक पर प्रतिक्रिया

जब कंगना से पूछा गया कि लंबे समय बाद वह रैंप वॉक कर रही हैं तो उन्होंने एएनआई को दिए बयान में कहा, "अब फिल्मों में निर्देशन, लेखन और अन्य कामों में ज्यादा व्यस्त रहती हूं. फिल्म की बात हो तो मैं किसी भी रोल को निभाने में सक्षम हूं. अभी मैंने एक वृद्ध महिला का रोल किया. रैंप वॉक के लिए राहुल ने आमंत्रित किया, मैं शामिल हो गई और अनुभव बहुत अच्छा रहा."

आत्मनिर्भर भारत और घरेलू उद्योगों पर जोर

कंगना ने युवाओं और अपने दोस्तों से आग्रह किया कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें अपनी संस्कृति और स्थानीय लोगों को बढ़ावा देना चाहिए. खादी और घरेलू उत्पादों को अपनाएं. मैं अनुरोध करूंगी कि घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करें." कंगना की यह टिप्पणी भारतीय फैशन और उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देती है.

प्रधानमंत्री की सराहना और सामाजिक संदेश

कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी जागरूक हैं. वे भारतीय उद्योग, लोगों और आत्मनिर्भर भारत की परवाह करते हैं. मुझे लगता है कि वे किसी भी शो के बेहतरीन शोस्टॉपर साबित हो सकते हैं." कंगना की यह बात उनके फैशन शो में आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता का संदेश भी देती है.