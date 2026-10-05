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दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत का प्रमोशन, दीपके बोले, 'छेड़छाड़ का इनाम?'
एसीपी विवेक भगत को एडिशनल DCP बनाए जाने पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने तंज कसा है. विवेक पर तथाकथित महिला पत्रकार से छेड़खानी का आरोप लगा था.
दिल्ली पुलिस में एसीपी विवेक भगत को एडिशनल DCP के पद पर प्रोमोट किया गया. 3 अक्टूबर को जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान विवेक भगत पर तथाकथित महिला पत्रकार से छेड़खानी का आरोप लगा था. विवेक भगत के साथ 11 और दानिप्स अधिकारियों को प्रमोट किया गया. अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सवाल किया कि क्या ये छेड़छाड़ के लिए रिवॉर्ड दिया गया है? दिल्ली के उपराज्यपाल ने 12 DANIPS अधिकारियों को एडिशनल DCP पद का वर्तमान कार्यभार सौंपने का आदेश जारी किया है. यह आदेश 5 अक्टूबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
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