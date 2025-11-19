JNU में माओवादी माडवी हिड़मा की मौत पर ABVP का विजय मार्च, छात्रों ने कैंपस में मनाया जश्न

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बुधवार (19 नवंबर) को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने माओवादी नेता माडवी हिड़मा के मारे जाने के बाद एक ‘विजय मार्च’ का आयोजन किया. यह मार्च साबरमती टी-पॉइंट से शुरू होकर जेएनयू मेन गेट तक निकाला गया.

जेएनयू में बड़ी संख्या में छात्रों ने इस रैली में हिस्सा लिया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले जवानों के साहस और बलिदान के प्रति सम्मान प्रकट करना था. इस दौरान छात्रों द्वारा सुरक्षाबलों का भी आभार व्यक्त किया गया.

मार्च में छात्रों ने लगाए जयकारों

मार्च के दौरान छात्रों ने “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम्” जैसे नारे लगाए. प्रतिभागियों का कहना था कि सुरक्षा बलों ने लंबे समय से आम लोगों, सुरक्षाबलों और आदिवासी समुदाय पर हमले करने वाले कुख्यात नक्सली नेता हिड़मा का अंत कर देश को बड़ी राहत दी है. छात्रों ने कहा कि ऐसे उग्रवादी तत्वों का खत्म होना शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है.

ABVP जेएनयू अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि हिड़मा जैसे खतरनाक नक्सली को ढेर करना सुरक्षा बलों की एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा,“2010 में हिड़मा ने दंतेवाड़ा में CRPF के 76 जवानों की हत्या की थी. उस समय इसी जेएनयू कैंपस में मिठाइयां बांटी गई थीं और ‘लाल सलाम’ के नारे लगे थे. आज वही जेएनयू बदल रहा है. यह जीत उस विचारधारा को जवाब है जो जवानों के बलिदान का मजाक उड़ाती है. हमने प्रण लिया है कि ऐसी सोच को खत्म करेंगे.”

ABVP जेएनयू के मंत्री ने क्या कहा?

ABVP जेएनयू के मंत्री प्रवीण पीयूष ने कहा कि यह विजय यात्रा उन वीर जवानों के सम्मान में निकाली गई है जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं. उन्होंने कैंपस के कुछ वर्गों पर निशाना साधते हुए कहा “JNU में कई बार जवानों की मौत पर शर्मनाक बातें की जाती रही हैं. 76 जवानों की शहादत पर ‘76 कुत्ते मारे गए’ जैसी बातें कही गई थीं. हम इस सोच को खत्म करने के लिए खड़े हैं.

उन्होंने कहा कि आज का मार्च उन ‘अर्बन नक्सल’ सोच के लोगों को भी संदेश है कि देशहित सबसे ऊपर है.” प्रवीण ने कहा कि सोशल मीडिया पर जेएनयू से जुड़े कुछ वामपंथी छात्रों द्वारा “लाल सलाम कॉमरेड हिडमा” लिखकर पोस्ट डालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर एक करोड़ का इनाम था और जिसने सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या की, उसे ‘सलाम’ करना नक्सलवाद का समर्थन है.

ABVP छात्र नेताओं ने बताया

ABVP उपाध्यक्ष उत्कर्ष ने कहा कि जेएनयू में एक ऐसा प्रोफ़ेसर वर्ग भी रहा है जिसने नक्सलवाद को सही ठहराने की कोशिश की. उन्होंने कहा “कभी P. चिदंबरम जैसे नेता भी कहते थे कि नक्सलियों से बात की जाएगी, मारा नहीं जाएगा. लेकिन हकीकत यह है कि नक्सलवाद ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है. हम इस विचारधारा के खिलाफ हैं.”

ABVP के कार्यकर्ता कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि हिड़मा को सुरक्षा बलों ने आम कार्यकर्ता की तरह पहचानकर एक झोपड़ी में ढेर किया. उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों द्वारा ‘लाल सलाम, कॉमरेड हिडमा’ का संदेश डालने से यह मार्च और भी जरूरी हो गया. “जब देश के दुश्मनों के लिए कैंपस में सहानुभूति दिखाई जाती है तो यह सुरक्षा बलों के मनोबल को चोट पहुंचाता है. आज का मार्च उसी के खिलाफ हमारी आवाज है.”

ABVP के सदस्य मुजम्मिल ने कहा कि जेएनयू के छात्र यह समझ चुके हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है. उन्होंने कहा “इस बार छात्रसंघ चुनावों में भी ABVP का वोट प्रतिशत बढ़ा है. छात्र अब साफ देख पा रहे हैं कि कौन लोग देश के साथ खड़े हैं और कौन लोग नक्सलियों के साथ सहानुभूति रखते हैं.”

छात्रों ने सुरक्षा बलों के लिए जताया आभार

मार्च के दौरान छात्रों द्वारा सुरक्षा बलों के लिए आभार जताया गया. छात्र बताते हैं कि बीते कुछ वर्षों में जेएनयू की छवि पर नक्सली विचारधारा से जुड़े विवादों का असर पड़ा है, लेकिन आज का मार्च यह दिखाता है कि कैंपस में एक बड़ा वर्ग देश की एकता और सुरक्षा के मुद्दों पर दृढ़ता से खड़ा है. मार्च शांतिपूर्ण ढंग से मुख्य द्वार पर पहुंचकर ख़त्म हुआ. वहां छात्रों ने मौन धारण कर हिड़मा के खिलाफ चल रहे अभियान में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी दी.

ABVP के पदाधिकारियों ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक जश्न नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जेएनयू का छात्र समाज अब हिंसा, नक्सलवाद और देशविरोधी सोच के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से वे राष्ट्रहित के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे.