हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए

JNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए

JNU में मारपीट के संदर्भ में ABVP का आरोप है कि उनके अन्य कार्यकर्ताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया और महिला कार्यकर्ताओं को धमकियां दी गईं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 23 Feb 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में 22 फरवरी की रात हुई मारपीट के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्  ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी.  ABVP नेताओं ने कहा कि कल रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई. उनका आरोप है कि कुछ समय पहले लाइब्रेरी में फेसियल रिकग्निशन सिस्टम लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसका लेफ्ट संगठनों ने विरोध किया और उसे तोड़ दिया.

ABVP का कहना है कि यह विवाद साल 2023 से चला आ रहा है और पिछले एक सप्ताह से परिसर का माहौल तनावपूर्ण है. आरोप लगाया गया कि जो छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होते, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है. 

कुछ छात्रों को ‘ट्रिपल एक्स’ रूम में बंद कर दिया- एबीवीपी

ABVP नेताओं के अनुसार, विरोध के दौरान नकाबपोश भीड़ स्कूल एरिया में पहुंची, अलग-अलग कमरों में जाकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को धमकाया गया और विरोध न मानने पर उनके साथ मारपीट की गई. उन्होंने कहा कि जब ABVP कार्यकर्ता बातचीत के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई. आरोप है कि कुछ छात्रों को ‘ट्रिपल एक्स’ रूम में बंद कर दिया गया, जिन्हें छुड़ाने की कोशिश की गई. 

ABVP ने यह भी दावा किया कि उनके कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए. जब पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी बाथरूम में छिपे रहे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई. एक छात्र प्रतीक ने विभिन्न समूहों में पुलिस से मदद की अपील करते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाई. ABVP का आरोप है कि उनके अन्य कार्यकर्ताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया और महिला कार्यकर्ताओं को धमकियां दी गईं.

वहीं भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने जेएनयू में फिर से हिंसा पर लेफ्ट और एबीवीपी के बीच लड़ाई को लेकर कहा, 'देखिए, वहां पर जो वामपंथी छात्र संगठन हैं, वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं. वो सिर्फ नारे नहीं लगाते, बल्कि मारपीट भी करते हैं. उन्होंने एबीवीपी के लोगों पर हमला करने का काम किया.'

Published at : 23 Feb 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Delhi Crime JNU DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
JNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए
JNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए
दिल्ली NCR
AI समिट विरोध मामले में दिल्ली पुलिस की 5वीं गिरफ्तारी, ग्वालियर से यूथ कांग्रेस नेता अरेस्ट
AI समिट विरोध मामले में दिल्ली पुलिस की 5वीं गिरफ्तारी, ग्वालियर से यूथ कांग्रेस नेता अरेस्ट
दिल्ली NCR
Delhi: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या
दिल्ली: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड और पुलिस
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड और पुलिस
Advertisement

वीडियोज

AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026: भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी जीता अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ट्रेंडिंग
Video: गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
जनरल नॉलेज
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget