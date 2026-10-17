'अराजकता रोको-लोकतंत्र अपनाओ', चुनाव आयोग के समर्थन में ABVP ने खोला मोर्चा

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग के बात SIR पर उठे सवालों के बीच अब विरोधी दलों द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने को लेकर जहां एक तरफ सत्तापक्ष के नेताओं ने इसे लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष की निंदा की है.

वहीं अब छात्र संघ स्तर पर भी इसका विरोध किया जा रहा है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस और वामपंथी राजनीतिक तंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन ने 'अराजकता रोको-लोकतंत्र अपनाओ' के नारे के साथ देशभर के प्रमुख विश्वविद्यालयों, प्रांतों और महानगरों में प्रदर्शन किए.

एबीवीपी का क्या कहना है?

एबीवीपी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराने का रास्ता संवैधानिक है, न कि संस्थाओं पर दबाव बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करना. दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक हुए इन प्रदर्शनों में एबीवीपी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों, निर्वाचित छात्रसंघ प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.

संगठन ने राहुल गांधी और कांग्रेस-लेफ्ट की राजनीति पर हमलावर होते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने से लोकतंत्र में जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है. एबीवीपी ने अपने विरोध के केंद्र में निर्वाचन आयोग की भूमिका और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठ रहे सवालों को रखा है.

'राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है'

संगठन का कहना है कि मतदाता सूची या चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप हो, तो उसे दस्तावेजों और ठोस प्रमाणों के साथ संबंधित संवैधानिक मंचों पर उठाया जाना चाहिए. संगठन ने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश उचित नहीं है.

SIR को लेकर भी राजनीतिक दलों के रुख पर एबीवीपी ने सवाल उठाया. संगठन ने केरल, पंजाब और तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर दलों के अलग-अलग रवैये का हवाला देते हुए दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया.

बांग्लादेश और नेपाल का दिया हवाला

एबीवीपी ने अपने अभियान को केवल चुनावी विवाद तक सीमित नहीं रखा. संगठन ने बांग्लादेश और नेपाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए भारत में भी दबाव और अराजकता के जरिए सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के प्रति आगाह किया. उसका कहना है कि भारत में सरकार बनाने या हटाने का अधिकार मतदाताओं के पास है.

राजनीतिक बदलाव का फैसला चुनाव में जनता करती है, न कि सड़कों पर जुटी भीड़ की ताकत. बाहरी ताकतों और कथित ‘डीप स्टेट’ की भूमिका को लेकर उठने वाले सवालों के बीच भी एबीवीपी ने जोर दिया कि देश की राजनीतिक दिशा का निर्धारण भारतीय नागरिकों को ही करना चाहिए.

संगठन ने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रदर्शनों के कारण विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए. उसके अनुसार, लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन इसके नाम पर जनजीवन बाधित करना उचित नहीं है.

छात्रसंघ चुनावों में जीत को ABVP ने बताया जनसमर्थन का संकेत

अपने राजनीतिक संदेश के समर्थन में एबीवीपी ने हाल के छात्रसंघ चुनावों में मिली सफलता का भी उल्लेख किया. संगठन के मुताबिक, दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, केरल और ओडिशा में छात्र राजनीति के दौरान मिली जीत उसके राष्ट्र प्रथम के विचार को विद्यार्थियों के बीच मिल रहे समर्थन का संकेत है.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी ने चार केंद्रीय पदों में से तीन पर जीत दर्ज करने का दावा किया. ओडिशा के विभिन्न महाविद्यालयों में भी संगठन ने उल्लेखनीय सफलता मिलने की बात कही.

एबीवीपी ने यह दावा भी किया कि कई कॉलेजों में कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) को उम्मीदवार तक नहीं मिले. संगठन ने इन नतीजों को अपनी सांगठनिक मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता से जोड़ते हुए कहा कि युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को प्राथमिकता दे रहे हैं.

'लोकतंत्र में असहमति स्वीकार्य, अराजकता नहीं'

एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र जनता के विश्वास, मताधिकार और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर टिका है. उनके मुताबिक, सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार केवल जनता के पास है.

सोलंकी ने कहा, “लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति का स्वागत है, लेकिन भीड़ के दबाव, अराजकता और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर सत्ता परिवर्तन का प्रयास स्वीकार्य नहीं है.” उन्होंने चुनावी अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों को प्रमाणों के साथ कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत उठाने की जरूरत बताई.

सोलंकी ने कहा, राजनीतिक हितों के लिए निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना तथा इन संस्थाओं को दबाव में लाने की कोशिश लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है. बांग्लादेश और नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए सोलंकी ने कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन का फैसला जनता ही करती है.

उन्होंने युवाओं से संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए सजग रहने की अपील की. साथ ही उन्होंने अराजकता और भीड़तंत्र की राजनीति का विरोध लोकतांत्रिक तरीकों से करने का आह्वान किया.

दिल्ली में दुर्गा पूजा पर ट्रैफिक की पाबंदियां, इन रास्तों पर गाड़ियों की नो एंट्री

