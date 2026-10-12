'अब पूरे देश को...' जंतर-मंतर पर फैसले के बाद दीपके, रांका, सौरव की आई प्रतिक्रिया

दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर को निर्धारित स्थलों की सूची से हटा दिया है और उसकी जगह तीन नए स्थान इसके लिए निर्धारित किए हैं. पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने इस संबंध में स्थायी आदेश जारी किया है. अब इस आदेश पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पहली प्रतिक्रिया दी है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर दीपके ने कहा- उन्होंने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर हटा दिया है. हाँ, अब यह विरोध-प्रदर्शन की जगह नहीं रही, क्योंकि वैसे भी उस कायर तानाशाह ने इसे युद्ध का मैदान बना दिया था. अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा!

सौरव दास ने कहा- एक दिन...

दूसरी ओर सीजेपी नेता सौरव दास ने भी इस फैसले की निंदा की. एक्स पर उन्होंने लिखा कि यह स्वीकार्य नहीं है. नरेंद्र मोदी जंतर-मंतर से क्यों डरते हैं? जंतर-मंतर भारत के लोगों का है. क्या गृह मंत्रालय ने भारत के लोगों से सलाह ली? क्या किसी स्टेकहोल्डर से सलाह ली गई? क्या किसी संगठन से सलाह ली गई? लिखकर ले लीजिए-जिस तरह वे लोगों के जंतर-मंतर को डी-नोटिफाई कर रहे हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री जल्द ही भारत में लोकतंत्र को भी डी-नोटिफाई कर देंगे. यह कदम उसी दिशा में एक शुरुआत है.

उन्होंने कहा कि हम इस मनमाने फैसले को स्वीकार नहीं करते. यह विरोध करने और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के लोगों के मौलिक अधिकार पर हमला है. अब पूरा देश ही जंतर-मंतर बन रहा है!

वहीं आशुतोष रांका ने तंजिया लहजे में लिखा- क्यों न माउंट एवरेस्ट को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह घोषित कर दिया जाए?

रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली में अब होंगे प्रदर्शन?

बता दें, पुलिस के मुताबिक विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित करने के लिए तीन नए स्थान निर्धारित किए हैं. इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं.

आदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय ने मौजूदा निर्धारित स्थल के विकल्प के तौर पर विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थानों की समीक्षा करने के वास्ते एक समिति गठित की थी.

आदेश में कहा गया है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल के रूप में गैर अधिसूचित किया गया है. इसके अलावा रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तीन नए स्थानों के तौर पर तय किया गया है.

पुलिस के अनुसार, इन तीनों स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित करने के लिए विस्तृत एवं संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी. यह आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी पिछले स्थायी आदेश में आंशिक संशोधन के तौर पर जारी किया गया है.