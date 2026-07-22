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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'अगर किसी ने संसद मार्च में गुंडागर्दी की है तो...', अभिजीत दीपके का दिल्ली पुलिस पर बड़ा बयान

'अगर किसी ने संसद मार्च में गुंडागर्दी की है तो...', अभिजीत दीपके का दिल्ली पुलिस पर बड़ा बयान

Abhijeet Dipke: अभिजीत दीपके ने कहा कि शांति की बातें दिल्ली पुलिस के मुंह से अच्छी नहीं लगतीं. बच्चों पर लाठियां चलाने और उनके सिर फोड़ने वाले गुंडों की राह पर चलते हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Jul 2026 03:22 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रोटेस्ट लगातार 32वें दिन जारी है. सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन को 25 दिन हो गए हैं और जंतर-मंतर परिसर में प्रदर्शनकारी छात्रों का आना लगा हुआ है. नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को आज अभिजीत दीपके ने संबोधित किया और 20 जुलाई को छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का जिक्र किया. 

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखें. इसपर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज से कहा, "पुलिस वालों से मैं यह कहना चाहता हूं कि शांति की बात तो आप करिए ही मत. 20 जुलाई को आपने बच्चों के सिर फोड़े, लड़कियों को मारा-पीटा. इसके बाद तो आपको शांति की बात करनी ही नहीं चाहिए."

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पत्थरों से भरे ट्रक दिल्ली पुलिस ने खड़े किए थे- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा, "अगर किसी ने संसद मार्च में गुंडागर्दी की है तो वो पुलिस ने की है. यहां पर रात भर पत्थरों से भरे ट्रक लेकर आए थे, टूटी हुई गाड़ियां आपने एक दिन पहले ही लाकर यहां खड़ी कर दी थीं. हम सब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं. इसलिए आपके मुंह से शांति की बात अच्छी नहीं लगती. आप लोग गुंडे हैं और आप लोगों ने गुंडागर्दी फैला रखी है."

सीजेपी चीफ ने दिल्ली पुलिस और RAF के जवानों के लिए कहा, "आपमें और हम में फर्क है. आपने इतनी लाठियां चलाईं, इतने सिर फोड़े. इसके बाद भी हम शांति से बैठे रहे, इसके बाद भी हममें से किसी ने हाथ नहीं उठाया और न ही हम हाथ उठाएंगे क्योंकि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और आप गुंडों के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 22 Jul 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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