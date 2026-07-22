'अगर किसी ने संसद मार्च में गुंडागर्दी की है तो...', अभिजीत दीपके का दिल्ली पुलिस पर बड़ा बयान

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रोटेस्ट लगातार 32वें दिन जारी है. सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन को 25 दिन हो गए हैं और जंतर-मंतर परिसर में प्रदर्शनकारी छात्रों का आना लगा हुआ है. नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को आज अभिजीत दीपके ने संबोधित किया और 20 जुलाई को छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का जिक्र किया.

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखें. इसपर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज से कहा, "पुलिस वालों से मैं यह कहना चाहता हूं कि शांति की बात तो आप करिए ही मत. 20 जुलाई को आपने बच्चों के सिर फोड़े, लड़कियों को मारा-पीटा. इसके बाद तो आपको शांति की बात करनी ही नहीं चाहिए."

यह भी पढ़ें: अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'

पत्थरों से भरे ट्रक दिल्ली पुलिस ने खड़े किए थे- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा, "अगर किसी ने संसद मार्च में गुंडागर्दी की है तो वो पुलिस ने की है. यहां पर रात भर पत्थरों से भरे ट्रक लेकर आए थे, टूटी हुई गाड़ियां आपने एक दिन पहले ही लाकर यहां खड़ी कर दी थीं. हम सब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं. इसलिए आपके मुंह से शांति की बात अच्छी नहीं लगती. आप लोग गुंडे हैं और आप लोगों ने गुंडागर्दी फैला रखी है."

सीजेपी चीफ ने दिल्ली पुलिस और RAF के जवानों के लिए कहा, "आपमें और हम में फर्क है. आपने इतनी लाठियां चलाईं, इतने सिर फोड़े. इसके बाद भी हम शांति से बैठे रहे, इसके बाद भी हममें से किसी ने हाथ नहीं उठाया और न ही हम हाथ उठाएंगे क्योंकि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और आप गुंडों के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं."

यह भी पढ़ें: CJP ने आंदोलन के तय किए केवल ये 4 नारे, आशुतोष रांका बोले, 'वो बस मौका ढूंढ रहे हैं...'