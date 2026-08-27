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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट पर अभिजीत दीपके का बड़ा खुलासा, जब मास्क-चश्मा लगाकर आए थे 3 पुलिसवाले...

CJP प्रोटेस्ट पर अभिजीत दीपके का बड़ा खुलासा, जब मास्क-चश्मा लगाकर आए थे 3 पुलिसवाले...

CJP के अभिजीत दीपके ने बताया कि जब वह जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तब वहीं तैनात कुछ पुलिसकर्मी उनके पास आए और कहा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं. उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Aug 2026 09:16 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने हाल ही में जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पुलिसकर्मियों ने भी उस प्रदर्शन का समर्थन किया था. एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने बताया था कि उनके पास कुछ पुलिसकर्मी एक दिन की छुट्टी लेकर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए थे. 

दीपके ने कहा, "पुलिस वालों को सैलरी कितनी देते हैं ये लोग? मुझे तो बुरा लगता था, जंतर मंतर पर जो लोअर रैंक ऑफिसर्स थे, उनकी तनख्वाह 30-40 हजार होगी. उनके खुद के बच्चे कोचिंग जाते होंगे, उनके बच्चों की शिक्षा भी तो महंगी हो रखी है. वह खुद आकर बताते थे."

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CJP प्रोटेस्ट पर अभिजीत दीपके का बड़ा खुलासा, जब मास्क-चश्मा लगाकर आए थे 3 पुलिसवाले...

पुलिसवालों ने कहा, हमारे बच्चों के भविष्य भी अच्छा होना चाहिए

सीजेपी संस्थापक ने कहा, "जंतर मंतर पर जब सीजेपी का आंदोलन चल रहा था तब तीन पुलिसवाले आए थे. उन्होंने कैप, मास्क और चश्मे लगाए हुए थे. उन्हें देखकर मैं भी डर गया था लेकिन उन्होंने सामने से कहा कि थोड़ा साइड में आकर बात करते हैं. जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि हम पुलिसवाले हैं. हमारी यहीं पर ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन आपको सपोर्ट करना था तो छुट्टी लेकर आए हैं. आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. मेरी बेटी 10वीं में पढ़ती है. मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को भी वही झेलना पड़े जो बाकी लोग झेल रहे हैं."

पुलिसवालों को भी मिलना चाहिए मुआवजा

अभिजीत दीपके ने छात्र आंदोलन में घायल पुलिसकर्मियों के लिए भी एक करोड़ मुआवजे की मांग की थी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है तो यह सरकार पुलिसवालों को कब मुआवजा देगी? जानकारी के लिए बता दें जंतर मंतर प्रोटेस्ट की एक डिमांड यह भी थी कि पीड़ित परिवारों को सरकार सहायता राशि देगी, जिसपर सरकार ने हामी भरी थी लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया गया है. इसको लेकर सीजेपी ने पांच सितंबर को फिर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट की बात कही है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 27 Aug 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Protest CJP Abhijeet Dipke Jantar Mantar Protest 
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