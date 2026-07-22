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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP Protest: CJI ने कहा 'हमें लाठीचार्ज के वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं', अभिजीत दीपके का आया ऐसा रिएक्शन

CJP Protest: CJI ने कहा 'हमें लाठीचार्ज के वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं', अभिजीत दीपके का आया ऐसा रिएक्शन

CJP Abhijeet Dipke Reaction: संसद मार्च में बच्चों पर चली लाठियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. इनकार करते हुए जो CJI सूर्यकांत ने कहा वह सुनकर अभिजीत दीपके हैरान रह गए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Jul 2026 02:20 PM (IST)
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दिल्ली में सोमवार (20 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज में कई घायल हुए. सोशल मीडिया पर पुलिस बर्बरता का दावा करते हुए कई वीडियो शेयर किए गए जिसमें देखा गया कि प्रोटेस्टर्स पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई थीं जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इन वीडियो को देखने के बाद से प्रदर्शनकारियों और आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों में आक्रोश था. यह मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट के पास ले जाया गया तो अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि कोर्ट को इसमें न घसीटा जाए. इसके बाद तत्काल सुनवाई के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने भी सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट को मार्च के वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है. 

छात्रों पर चलीं लाठियों के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया यह बयान सुनकर CJP चीफ अभिजीत दीपके हैरान रह गए. मानों उनके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे. दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह खबर पोस्ट कर के सिर्फ क्वेश्चन मार्क यानी कई सारे प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए. 

यह भी पढ़ें: Exclusive: दिल्ली प्रोटेस्ट पर CJP से निकाले गए विजेता दहिया का बड़ा बयान, 'बलि का बकरा बनाया गया...'

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के नेतृत्व में निकाले गए मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया था. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने मामले का उल्लेख किया गया. 

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा, "पुलिस की बर्बरता से जुड़े वीडियो भी मेरे पास हैं. अगर इस मामले को कल सूचीबद्ध किया जा सके." उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ पुलिस ने कथित तौर पर बर्बरता की और याचिका में तीन अनुरोध किए गए हैं. प्रधान न्यायाधीश ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि पीठ इस स्तर पर वीडियो देखने की इच्छुक नहीं है. उन्होंने कहा, "हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है. हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है. हम वीडियो नहीं देखना चाहते." 

यह भी पढ़ें: 'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 22 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Supreme Court CJP DELHI NEWS Abhijeet Dipke CJP Protest
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