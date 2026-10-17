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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजमानत के बाद बाहर आने पर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, बोले- '24 घंटे...'

जमानत के बाद बाहर आने पर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, बोले- '24 घंटे...'

सीजेपी संस्थापक को तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया था. अब उन्हें शर्तों पर जमानत मिल गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Oct 2026 05:36 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है. शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद अब वे रिहा होकर बाहर आ गए हैं.

अभिजीत दीपके ने रिहा होकर अपने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए रिएक्शन दिया. उन्होंने शाहरुख खान की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "24 घंटे बिना वाईफाई और फोन के जेल से बाहर निकलने पर कैसा महसूस होता है?" इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपना जेल का अनुभव साझा किया है.

अभिजीत दीपके को शर्तों पर मिली जमानत 

अभिजीत दीपके राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे के आवास पर पहुंचे. दीपके को कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी गई है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को सशर्त जमानत दे दी गई और उनसे शांति बनाए रखने संबंधी बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने को कहा गया.

सीजेपी नेता ने शर्तों पर क्या बताया?

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपनी जमानत की शर्तों के तहत शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तो सीजेपी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्या शिंदे ने कहा, "वह आपको खुद बताएंगे. वह पिछले दरवाजे से आ रहे हैं."

पुलिस ने दीपके को झंडेवालान से हिरासत में लिया था

शुक्रवार को कनॉट प्लेस में सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के झंडेवालान स्थित घर से बाहर निकलते ही दीपके को हिरासत में ले लिया गया था. उन्हें 10 अक्टूबर को दिए गए शांति बॉण्ड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘शांति बॉण्ड में दिए गए आश्वासन के आधार पर, उन्हें छोड़ दिया गया. हम आगे की जानकारी के लिए लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं.

वहीं दीपके की तिरंगा रैली के ऐलान के बाद लेफ्ट एक्टिवस्ट नेहा बोरा भी मंडी हाउस पहुंची. जहां से पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया था. हालांकि नेहा को दिल्ली पुलिस ने देर रात रिहा कर दिया था, जबकि दीपके को शनिवार शाम रिहाई मिली.

अभिजीत दीपके जमानत के बाद आए बाहर, CJP ने क्या कहा?

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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