जमानत के बाद बाहर आने पर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, बोले- '24 घंटे...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है. शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद अब वे रिहा होकर बाहर आ गए हैं.

अभिजीत दीपके ने रिहा होकर अपने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए रिएक्शन दिया. उन्होंने शाहरुख खान की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "24 घंटे बिना वाईफाई और फोन के जेल से बाहर निकलने पर कैसा महसूस होता है?" इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपना जेल का अनुभव साझा किया है.

How it feels walking out of jail after 24 hours with no wifi and phone https://t.co/QrnvYmiMJc — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 17, 2026

अभिजीत दीपके को शर्तों पर मिली जमानत

अभिजीत दीपके राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे के आवास पर पहुंचे. दीपके को कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी गई है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को सशर्त जमानत दे दी गई और उनसे शांति बनाए रखने संबंधी बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने को कहा गया.

Delhi: CJP founder Abhijeet Dipke arrives at the residence of NCP (SP) spokesperson Anish Gawande. Dipke has been granted bail subject to certain conditions. https://t.co/5WhngRDt9f — IANS (@ians_india) October 17, 2026

सीजेपी नेता ने शर्तों पर क्या बताया?

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपनी जमानत की शर्तों के तहत शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तो सीजेपी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्या शिंदे ने कहा, "वह आपको खुद बताएंगे. वह पिछले दरवाजे से आ रहे हैं."

पुलिस ने दीपके को झंडेवालान से हिरासत में लिया था

शुक्रवार को कनॉट प्लेस में सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के झंडेवालान स्थित घर से बाहर निकलते ही दीपके को हिरासत में ले लिया गया था. उन्हें 10 अक्टूबर को दिए गए शांति बॉण्ड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘शांति बॉण्ड में दिए गए आश्वासन के आधार पर, उन्हें छोड़ दिया गया. हम आगे की जानकारी के लिए लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं.

वहीं दीपके की तिरंगा रैली के ऐलान के बाद लेफ्ट एक्टिवस्ट नेहा बोरा भी मंडी हाउस पहुंची. जहां से पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया था. हालांकि नेहा को दिल्ली पुलिस ने देर रात रिहा कर दिया था, जबकि दीपके को शनिवार शाम रिहाई मिली.

अभिजीत दीपके जमानत के बाद आए बाहर, CJP ने क्या कहा?