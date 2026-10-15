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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदीपके कल 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम कर पाएंगे या नहीं? HC से आया बड़ा अपडेट

दीपके कल 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम कर पाएंगे या नहीं? HC से आया बड़ा अपडेट

दिल्ली के कनॉट प्लेट में सीजेपी ने 16 अक्टूबर को 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम का ऐलान किया हुआ है. इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 15 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के कनॉट प्लेस में होने वाले 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया. कल कनॉट प्लेस में CJP के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि वह कल कनॉट प्लेस में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के आह्वान को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के बयान को रिकॉर्ड में लिया. 

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि CJP को इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने से रोका जा सकता है. सीपी दिल्ली का दिल है. पिछले हफ्ते में हम पूरी तरह बर्बाद हो गए, अगर यह वीकेंड भी चला गया, तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे. दिल्ली हाई कोर्ट मे 3 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. 

कल हम बस तिरंगा लहराने वाले हैं- दीपके

इस बीच दीपके ने कहा कि कल हम बस तिरंगा लहराने वाले हैं. हमारा तिरंगा हमारी शान है और तिरंगा लहराना कोई क्राइम नहीं है. 

सीजेपी के कार्यक्रम को AAP का समर्थन

वहीं सीजेपी के कल के कार्यक्रम को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है. आप के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल सीजेपी ने कनॉट प्लेस पर तिरंगा लहराने की घोषणा की है. इसलिए हमने अपना आज का आंदोलन को रद्द करके उसको सीजेपी के कल के कार्यक्रम के साथ मर्ज कर दिया है. हमने तमाम लोगों को कहा है कि तिरंगा लहराना वो देश के नागरिक का हक और अधिकार है. कोई सरकार या कोई पुलिस देश के युवाओं को तिरंगा लहराने से नहीं रोक सकती.

बता दें कि बुधवार (14 अक्टूबर) को दीपके ने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी. सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने ये कॉल दिया और लोगों से तिरंगा झंडा लेकर इसमें शामिल होने की अपील की.

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Published at : 15 Oct 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Abhijeet Dipke
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