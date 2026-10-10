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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपुलिस की हिरासत में दीपके-रांका और सौरव, AAP ने अरविंद केजरीवाल पर कर दिया बड़ा ऐलान

पुलिस की हिरासत में दीपके-रांका और सौरव, AAP ने अरविंद केजरीवाल पर कर दिया बड़ा ऐलान

जंतर मंतर में प्रदर्शन करने आ रहे अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा ऐलान किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Oct 2026 12:24 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के तीन नेताओं- अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को फ्लाइट से ही हिरासत में ले लिया. यह सभी मुंबई में दिल्ली आ रहे थे. इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

आप की दिल्ली इकाई के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने बताया कि भले ही पुलिस ने रांका, दीपके और सौरव को हिरासत में ले लिया लेकिन अरविंद केजरीवाल, सपरिवार जंतर मंतर जाएंगे. 

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भारद्वाज ने कगा कि  देश के कोने-कोने से युवा जिसको अब जेनज़ी भी कहा जाता है, वो अपने हक को मांगने अपने देश की राजधानी में आए हुए हैं आप सोचिए. ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे. अंग्रेजों से भी गांधी जब अपना हक मांगने के लिए दांडी मार्च करते थे, तो आपने देखा साबरमती से दांडी मार्च करने दी जाती थी. अंग्रेज भी कहते थे कि चलिए आप अपनी आवाज उठाइए. मगर आज जो सरकार है वो कह रही है कि आप अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते, आप बात ही नहीं कर सकते. अगर इस देश के अंदर आप आवाज़ भी नहीं उठाने देंगे तो आप इस देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं. ये सरकार फैला रही है.

आज पूरे दिन गिरफ्तारियां दी जाएंगी - सौरभ

आप नेता ने कहा कि इतनी पुलिस, इतनी पैरामिलिट्री फ़ोर्स, क्या कोई पाकिस्तान का हमला हो गया? बांग्लादेश से हमला हो गया? चीन ने हमला कर दिया? आपकी सरकार, आपके मंत्री, आपकी इंटेलिजेंस कहती थी कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी फ़ॉलोअर हैं ये पाकिस्तानी हैं? ये बांग्लादेशी हैं? भैया, अगर ये पाकिस्तानी, बांग्ला- तो अगर इस देश के अंदर आप आवाज़ भी नहीं उठाने देंगे तो आप इस देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं. अलग-अलग स्टूडेंट विंग्स जिसके अंदर लेफ्ट के स्टूडेंट विंग हैं, हमारा स्टूडेंट विंग है, कई और स्टूडेंट विंग्स हैं जिन्होंने समर्थन दिया है. वो लोग सुबह से अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं. और मुझे लगता है आज पूरे दिन गिरफ्तारियां दी जाएंगी.

हालांकि एक अन्य पोस्ट में सौरभ ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर फोर्स तैनात है. एक्स पर भारद्वाज ने लिखा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के घर को दिल्ली पुलिस ने किले में बदल दिया है. देश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है.

वही एक पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इमरजेंसी से बद्तर हालात बना दिए गए हैं. ज्ञानेश कुमार तो जाएं ही लेकिन मोदी को भी जाना होगा. अब यह आधिकारिक हो गया है कि हम एक तानाशाही शासन के बीच हैं. फ्लाइट से ही कॉकरोच नेताओं को फ्लाइट से हिरासत में लेना दिखाता है कि सरकार में कितना भय व्याप्त है.

आम आदमी पार्टी के नेता ने लिखा कि PM मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि वे चुनाव सिर्फ़ वोट चोरी करके जीते थे और अब वे लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलकर अपनी धोखाधड़ी को बचाने पर आमादा हैं. ज्ञानेश को जाना ही होगा, लेकिन मोदी को भी जाना होगा.

200 प्रदर्शनकारी अलग-अलग जगहों से हिरासत में

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे लगभग 200 प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में ले लिया.सूत्रों ने बताया कि ये 200 प्रदर्शनकारी नयी दिल्ली इलाके से अलग-अलग जगहों से हिरासत में लिए गए हैं. नयी दिल्ली के पूरे इलाके में पुलिस प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 56 से हिरासत में लिया है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Oct 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Delhi News Jantar Mantar AAP ARVIND KEJRIWAL Cjp Protest
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