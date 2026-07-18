INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक को जंतर-मतंर से हटाने पर AAP का बड़ा दावा, कहा- पुलिस अभिजीत दीपके को...

सोनम वांगचुक को जंतर-मतंर से हटाने पर AAP का बड़ा दावा, कहा- पुलिस अभिजीत दीपके को...

Sonam Wangchuk News: दिल्ली पुलिस द्वारा शनिवार (18 जुलाई) की सुबह भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को हटाया गया है. इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा कर दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Jul 2026 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस द्वारा शनिवार (18 जुलाई) की सुबह 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को हटाया गया है. इस पर आप के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा कर दिया है. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई की है.

वहीं उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि दिल्ली ने सुबह तड़के प्रोटेस्ट एरिया पर जाकर सोनम वांगचुक को हटाकर अस्पताल भेज दिया है. इस पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि मुझे पीटा गया और हिरासत में लिया गया है.

भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने हटाया, जंतर-मंतर से ले गई अस्पताल

दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को प्रदर्शनस्थल से हटाया

दिल्ली पुलिस द्वारा 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के 21वें दिन हटा लिया है. पुलिस उन्हें जंतर-मंतर से उठाकर अस्पताल ले गई है जहां उनका इलाज किया जाएगा. 

बता दें कि कोर्ट ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सरकार को निगरानी के निर्देश दिए थे. इसी के चलते पुलिस उन्हें प्रदर्शन स्थल से अस्पताल ले गई. सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने पुलिस पर जबरन हटाने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चलाने का आरोप लगाया है.

दिल्ली पुलिस ने दी यह जानकारी

दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई पर कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार सोनम वांगचुक की सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले पुलिस ने जंतर-मंतर पर यह कार्रवाई की है.

वहीं कोर्ट ने पहले ही सोनम वांगचुक की रोजाना क्लिनिकल हेल्थ जांच करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने नियमित मेडिकल निगरानी और जरूरी मेडिकल मदद का आदेश दिया था. कोर्ट ने माना था कि किसी भी नागरिक की जान कीमती है.

दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar CJP AAP DELHI NEWS DELHI- NCR SAURABH BHARDWAJ Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक को जंतर-मतंर से हटाने पर AAP का बड़ा दावा, कहा- पुलिस अभिजीत दीपके को...
सोनम वांगचुक को जंतर-मतंर से हटाने पर AAP का बड़ा दावा, कहा- पुलिस अभिजीत दीपके को...
दिल्ली NCR
Live: सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाया, अभिजीत दीपके का दावा- प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की
Live: सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाया, अभिजीत दीपके का दावा- प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
दिल्ली NCR
भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने हटाया, जंतर-मंतर से ले गई अस्पताल
भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने हटाया, जंतर-मंतर से ले गई अस्पताल
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्लिम लीग के अध्यक्ष...यरुशलम में सुपुर्द ए खाक, कौन थे मोहम्मद अली जौहर जिनके नाम पर है आजम खान की यूनिवर्सिटी?
मुस्लिम लीग के अध्यक्ष...कौन थे मोहम्मद अली जौहर जिनके नाम पर है आजम खान की यूनिवर्सिटी?
विश्व
पाक के सिंध में बच्चों में तेजी से फैला HIV, WHO का अनुमान- पूरे देश में साढ़े 3 लाख लोग ऐसे ही जीने को मजबूर
पाक के सिंध में बच्चों में तेजी से फैला HIV, WHO का अनुमान- पूरे देश में साढ़े 3 लाख लोग ऐसे ही जीने को मजबूर
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' से पहले बड़े पर्दे पर दहाड़ते नजर आएंगे सनी देओल, री रिलीज हो रही एक्टर की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल की री रिलीज हो रही तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
क्रिकेट
रोहित शर्मा को ‘अनचाहा’ क्यों बनाया जा रहा? अश्विन ने BCCI और सेलेक्टर्स पर उठाए बड़े सवाल
रोहित शर्मा को ‘अनचाहा’ क्यों बनाया जा रहा? अश्विन ने BCCI और सेलेक्टर्स पर उठाए बड़े सवाल
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय, कहा- ‘अभी चर्चा की जरूरत’
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget