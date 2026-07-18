सोनम वांगचुक को जंतर-मतंर से हटाने पर AAP का बड़ा दावा, कहा- पुलिस अभिजीत दीपके को...

दिल्ली पुलिस द्वारा शनिवार (18 जुलाई) की सुबह 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को हटाया गया है. इस पर आप के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा कर दिया है. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई की है.

वहीं उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि दिल्ली ने सुबह तड़के प्रोटेस्ट एरिया पर जाकर सोनम वांगचुक को हटाकर अस्पताल भेज दिया है. इस पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि मुझे पीटा गया और हिरासत में लिया गया है.

भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने हटाया, जंतर-मंतर से ले गई अस्पताल

दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को प्रदर्शनस्थल से हटाया

दिल्ली पुलिस द्वारा 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के 21वें दिन हटा लिया है. पुलिस उन्हें जंतर-मंतर से उठाकर अस्पताल ले गई है जहां उनका इलाज किया जाएगा.

बता दें कि कोर्ट ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सरकार को निगरानी के निर्देश दिए थे. इसी के चलते पुलिस उन्हें प्रदर्शन स्थल से अस्पताल ले गई. सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने पुलिस पर जबरन हटाने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चलाने का आरोप लगाया है.

दिल्ली पुलिस ने दी यह जानकारी

दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई पर कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार सोनम वांगचुक की सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले पुलिस ने जंतर-मंतर पर यह कार्रवाई की है.

वहीं कोर्ट ने पहले ही सोनम वांगचुक की रोजाना क्लिनिकल हेल्थ जांच करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने नियमित मेडिकल निगरानी और जरूरी मेडिकल मदद का आदेश दिया था. कोर्ट ने माना था कि किसी भी नागरिक की जान कीमती है.

दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह