AAP के 10 राज्यसभा सांसद कौन हैं? जानें किन बड़े नेताओं ने छोड़ा आम आदमी पार्टी का साथ

आम आदमी पार्टी के स्थापना के 12 साल के भीतर पहली बड़ी टूट हुई है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ऐलान किया कि दो तिहाई सांसद पार्टी छोड़कर अपना विलय में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे. आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा में फिलहाल कुल 10 सांसद हैं, जो पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत मौजूदगी को दर्शाते हैं. इनमें अधिकांश सांसद दिल्ली और पंजाब से आते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि आप के राज्यसभा में कौन कौन लोग सांसद हैं?

संजय सिंह एन.डी. गुप्ता स्वाति मालीवाल राघव चड्ढा संदीप पाठक अशोक मित्तल हरभजन सिंह बलबीर सिंह सीचेवाल विक्रमजीत सिंह साहनी राजिंदर गुप्ता

राघव चड्ढा सहित ये दोनों नेता भी बीजेपी से जुड़े

मगर आज प्रेस वार्ता करते हुए सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने बताया कि वे बीजेपी में शामिल होंगे. तीनों ही राज्यसभा के सांसद हैं. राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के लिए नहीं अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही थी.

वहीं स्वाति मालीवाल ने साल 2015 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद वे साल 2022 में दिल्ली से राज्यसभा सांसद बनी जो महिला अधिकारों को लेकर राज्यसभा में आवाज उठाती हैं. विक्रम साहनी भी साल 2022 में पार्टी के साथ जुड़े और उसी साल वे भी सांसद बने. इसके बाद हरभजन सिंह भी साल 2022 में पार्टी से जुड़े और उसी साल राज्यसभा के सांसद बने.

स्वाति मालीवाल के साथ ये नेता भी साल 2022 में सांसद बने

स्वाति मालीवाल ने साल 2015 में आम आदमी पार्टी जॉइन की थी और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद 2022 में दिल्ली से राज्यसभा सांसद बनीं. वह महिला अधिकारों, सामाजिक न्याय और जनहित के मुद्दों को लेकर राज्यसभा में मुख्य आवाज रही हैं. वहीं विक्रमजीत सिंह साहनी भी 2022 में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और उसी साल राज्यसभा सांसद बने. सामाजिक और कारोबारी क्षेत्र में उनकी पहचान मजबूत रही. इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी 2022 में AAP का दामन थामा और उसी साल राज्यसभा पहुंचे, जहां वे खेल और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं.