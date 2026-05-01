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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपश्चिम बंगाल चुनाव: आम आदमी पार्टी ने कह दी बड़ी बात, 'अगर ममता बनर्जी चिंतित हैं तो...'

पश्चिम बंगाल चुनाव: आम आदमी पार्टी ने कह दी बड़ी बात, 'अगर ममता बनर्जी चिंतित हैं तो...'

West Bengal Election 2026: आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एक तरह से बीजेपी का मुखौटा पहनकर चुनाव लड़ रहा था.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 01 May 2026 04:55 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीती रात सियासी गहमागहमी तब तेज हो गई जब सीएम ममता बनर्जी ने स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा किया. गुरुवार को भवानीपुर में एक ईवीएम ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ का दौरा कर सीएम ममता ने धांधली का आरोप लगाया और और चेतावनी दी कि किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। साउथ कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के मतगणना केंद्र में करीब चार घंटे बिताने के बाद बनर्जी रात करीब 12.07 बजे वहां से निकलीं. इस पर अब आप की प्रतिक्रिया आई है.

आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा, "ममता बनर्जी का वहां जाना बिल्कुल सही है, लाजिमी है, क्योंकि वह चुनाव ही ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ रही थीं. यह चुनाव आयोग बनाम टीएमसी का चुनाव था. पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एक तरह से बीजेपी का मुखौटा पहनकर चुनाव लड़ रहा था.''

ममता बनर्जी चिंतित हैं तो बिल्कुल सही है- ढांडा

उन्होंने आगे कहा, ''अगर चुनाव आयोग किसी भी तरह की लापरवाही करता है, या ईवीएम रखे जाने वाले स्थानों की सुरक्षा में कोई चूक होती है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? टीएमसी को खुद अपने जनादेश की रक्षा करनी होगी. उन्हें खुद ही ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा. अगर ममता बनर्जी इसको लेकर चिंतित हैं तो वो बिल्कुल सही हैं."

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चुनाव को लेकर बीजेपी सारे हथकंडे अपनाती है- अनुराग ढांडा

AAP नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, ''भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है चुनाव आयोग के साथ मिलकर कभी वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का, कभी चुनाव को प्रभावित करने का, कभी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का. ये सारे हथकंडे बीजेपी अपनाती रहती है. इसलिए ममता बनर्जी को अपने मैंडेट की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी.'' 

4 मई को आएंगे नतीजे

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. यहां पहले फेज का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे फेज का मतदान 29 अप्रैल को हुआ. पहले चरण में 93.19 प्रतिशत मतदान हुआ था, वहीं, दूसरे फेज में 92 प्रतिशत से ऊपर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 01 May 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Delhi News Mamata Banerjee AAP Anurag Dhanda West Bengal Election 2026
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