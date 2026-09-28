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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रवेश वर्मा थप्पड़कांड पर AAP का हंगामा, सौरभ भारद्वाज ने किया बड़ा दावा

प्रवेश वर्मा थप्पड़कांड पर AAP का हंगामा, सौरभ भारद्वाज ने किया बड़ा दावा

दिल्ली के तिलक नगर में हुए थप्पड़ कांड DCP कार्यालय के बाहर AAP का जमकर हंगामा देखने को मिला है. AAP ने मामले में एक भी FIR न दर्ज होने पर सवाल उठाए हैं. पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 28 Sep 2026 11:46 AM (IST)
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दिल्ली के तिलक नगर में हुए थप्पड़ कांड पर विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार और बीजेपी को घेर रहा है. इस मामले में अब आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस  (DCP) कार्यालय पहुंच गए. यहां AAP का जमकर हंगामा देखने को मिला है. AAP ने जवाब मांगा कि आखिर क्यों अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है.

AAP नेता का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत तक में ले लिया है. इसकी जानकारी आप नेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है और कहा है कि जब भी कोई सत्ता के गलियारों से जुल्म करेगा उसके खिलाफ इंकलाब का नारा गुंजेगा. 

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FIR न दर्ज होने पर सवाल

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, 'जुल्मी जब-जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा-चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से! दिल्ली पुलिस के संरक्षण में बीजेपी मंत्री प्रवेश ने एक युवक को सरेआम थप्पड़ मार दिया. पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी (FIR) तक दर्ज नहीं की.'

उन्होंने आगे बताया कि जब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ DCP कार्यालय जाकर इस पर जवाब मांगने गए, तो आला अधिकारियों ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा कि आखिरकार अब न्याय की आस किससे लगाई जाए?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली के तिलकनगर में सड़क निरीक्षणके लिए प्रदेश सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मी पहुंचे थे. इलाके के विधायक जरनैल सिंह सड़क की गुणवत्ता को दिखाकर मंत्री प्रवेश वर्मा से सवाल कर रहे थे, जिसका वीडियो साहिब सिंह नाम का एक युवक बना रहा था. वर्मी ने इस युवक को सीधे थप्पड़ जड़ दिया.

युवक ने इस मामले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि मंत्री के साथ आए कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. इस मामले ने  विपक्षी दलों को बीजेपी और दिल्ली सरकार के खिलाफ हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है. हालांकि, थप्पड़ कांड को प्रदेश बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. 

मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 28 Sep 2026 11:46 AM (IST)
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