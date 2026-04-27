राज्यसभा सचिवालय की सूचना के बाद भी सस्पेंड हो सकते हैं राघव चड्डा? संजय सिंह ने बताई वजह
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय द्वारा aap के सात बागियों को बीजेपी सांसद के तौर पर मान्यता देने क फैसले पर प्रतिक्रिया दी है.
- आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को भाजपा में शामिल होने की मिली मान्यता.
- सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय के फैसले पर जताई आपत्ति.
- किरेन रिजिजू ने कहा, 'राष्ट्र निर्माण' करने वाले एनडीए में स्वागत है.
- राघव चड्ढा ने निजी लाभ के लिए आप को छोड़ने का किया दावा.
राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले सात सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर मान्यता देने के बाद राज्यसभा सचिवालय के फैसले पर सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. सिंह ने एकतरफा फैसले का आरोप लगाया और कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई है.
राज्यसभा सचिवालय के फैसले पर सिंह ने कहा कि कुल मिलाकर मामला यह है चेयरमैन साहेब (राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन) ने एकतरफा फैसला लिया है. बीजेपी में जाने के बाद हर कोई साफ हो जाता है. अभी हमारी बात नहीं सुनी गई है.
उन्होंने कहा कि लेकिन जब चेयरमैन मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे, जिसमें यह कहा गया है कि इन सांसदों की सदस्यता निलंबित की जानी चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे. चेयरमैन के फैसले के बाद हम और बात करेंगे.
वहीं इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण करने वाले NDA में आपका स्वागत है, और 'टुकड़े-टुकड़े' INDI गठबंधन को अलविदा.
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राघव चड्ढा ने क्या कहा?
उधर, AAP के 7 सांसदों के BJP में शामिल होने के मामले पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि कुछ लोग मेरे इस फ़ैसले के पीछे की वजह पूछ रहे हैं.'
विलय संबंधी सूचना जारी होने से पहले सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में चड्ढा ने कहा रि मैं राजनीति में अपना करियर बनाने नहीं, बल्कि अपना करियर छोड़कर आया था. AAP अब ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है जो अपने निजी फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं. हम, कुल 7 सांसदों ने, इस राजनीतिक पार्टी को छोड़ने का फ़ैसला किया था. मैं आपकी सभी समस्याओं को और भी ज़्यादा मेहनत से उठाऊँगा और उनके समाधान पर भी काम कर पाऊँगा.'
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Source: IOCL