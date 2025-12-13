हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'अरपोरा नाइट क्लब से हफ्ता पहुंचता था...', अरविंद केजरीवाल ने गोवा की BJP सरकार पर लगाए आरोप

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल ने गोवा दौरे में बीजेपी पर 13 साल का भ्रष्टाचार और गुंडाराज का आरोप लगाया. उन्होंने सड़कों, रोजगार और विकास के मुद्दों पर आप का रोडमैप पेश किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 13 Dec 2025 09:25 AM (IST)
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा में जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार (12 दिसंबर) को गोवा पहुंचे. दौरे के पहले दिन उन्होंने मोबोर-कैवेलोसिम टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी चालकों से मुलाकात की और बाद में जेल्मेड में पार्टी के जिला पंचायत उम्मीदवार जेम्स फर्नांडीज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 13 साल में बीजेपी ने गोवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है.

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया प्रमोद सावंत सरकार हफ्ता वसूली सरकार है, अरपोरा नाइट क्लब से हफ्ता पहुंचता था, जिसने 25 जानें ले ली. क्लब के पास बिल्डिंग परमिशन, ट्रेड लाइसेंस और एक्साइज लाइसेंस नहीं था, फिर भी सरकार इसे संचालित होने देती रही. उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारी और आम नागरिक बिना पैसे दिए किसी भी अनुमति या कनेक्शन के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि बड़े कारपोरेट और नाइट क्लबों को सुविधा दी जाती है.

गोवा में सड़कों की हालत बेहद बदहाल- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा की सड़कों की हालत भी बदहाल है. सेपुरा कैंपेन में 15 लाख गोवा वासियों में से 1 लाख परिवारों ने हस्ताक्षर कर अपनी बदहाल सड़कों की शिकायत की है. उन्होंने बताया कि पंजाब में 'आप' सरकार ने अब तक 43 हजार किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़कें बना दी हैं और गोवा में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन बीजेपी की नीयत खराब है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गोवा में बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार नहीं किया.

बीजेपी के गुंडाराज से जनता को होना होगा मुक्त- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा की जनता को बीजेपी, भ्रष्टाचार और गुंडाराज से मुक्त होना होगा. उन्होंने पार्टी के ईमानदार नेताओं के उदाहरण देते हुए बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में 'आप' के विधायक बेन्जी और क्रू शिल्वा ने किसी से कमीशन या रिश्वत नहीं ली और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम किया. उनके कार्यालयों में चल रहे क्लीनिकों में 2,500 से अधिक मरीज फ्री में इलाज करवा रहे हैं.

गोवा में युवाओं के लिए रोजगार की कमी- केजरीवाल

उन्होंने कहा कि गोवा में युवाओं के लिए रोजगार की कमी है और लोग अन्य राज्यों में नौकरी के लिए मजबूर हैं. 'आप' की सरकार में पंजाब में पिछले तीन साल में 55 हजार युवाओं को बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के नौकरी मिली है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गोवा में ईमानदार सरकार नहीं बनी तो युवाओं और आम जनता की परेशानियां बनी रहेंगी. केजरीवाल ने अडानी जैसे बड़े कारपोरेट के लिए कोल सेट्टी बनाये जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इससे प्रदूषण बढ़ेगा और आम जनता का जीवन मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने सीएम प्रमोद सावंत को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें तय करना होगा कि वे अडानी के साथ हैं या गोवा के लोगों के साथ.

बीजेपी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो लोग- आतिशी

पार्टी प्रभारी आतिशी ने कहा कि गोवा के लोगों को बीजेपी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना होगा. उन्होंने गठबंधन पार्टियों की कमजोर तैयारी और सीटों को लेकर उलझनों पर सवाल उठाया. उनका कहना था कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो आप निश्चित रूप से बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है. वेंजी वीएगास ने टैक्सी चालकों के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि उनके समुदाय की दशा वर्षों से उपेक्षित रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आप टैक्सी चालकों और आम नागरिकों के लिए लंबी अवधि तक समाधान लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

ईमानदार सरकार और विकास के लिए आप को दें वोट- केजरीवाल

केजरीवाल ने गोवा की जनता से अपील की कि वे ईमानदार सरकार और विकास के लिए आप को वोट दें. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को वोट दिया गया तो भ्रष्टाचार और गुंडाराज जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आप पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों ने हमेशा जनता की सेवा की है और गोवा में भी इसी तरह जनता की भलाई के लिए काम किया जाएगा.

गोवा दौरे में केजरीवाल ने न केवल बीजेपी पर आरोप लगाए बल्कि आप के विकास मॉडल, ईमानदार प्रशासन और जनता के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी विस्तार से वर्णन किया. उनका संदेश था कि गोवा की जनता को भ्रष्टाचार, गुंडाराज और उत्पीड़न से मुक्त होने के लिए संगठित होकर बदलाव की दिशा में कदम उठाना होगा.

Published at : 13 Dec 2025 09:25 AM (IST)
Goa News BJP ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
