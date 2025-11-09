MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
MCD By Elections: दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी ने दक्षिण पुरी से राम स्वरूप कनौजिया को मैदान में उतारा है. ग्रेटर कैलाश से ईशना गुप्ता को टिकट दिया गया है.
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आगामी एमसीडी (MCD) उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इसमें AAP ने अलग-अलग वार्डो से 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. इस लिस्ट के मुताबिक दक्षिण पुरी से पार्टी ने राम स्वरूप कनौजिया को मैदान में उतारा है. वहीं संगम विहार ए से अनुज शर्मा पर भरोसा जताया गया है. इसके साथ ही ग्रेटर कैलाश से ईशना गुप्ता, विनोद नगर से गीता रावत को टिकट दिया गया है.
दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं. ये उपचुनाव 30 नवंबर 2025 को होंगे. वहीं चुनाव के बाद वोटों की गिनती 3 दिसबंर को की जाएगी.
Announcement 🚨— AAP (@AamAadmiParty) November 9, 2025
Aam Aadmi Party is pleased to announce the list of candidates for Delhi’s MCD by-elections. pic.twitter.com/callrQ4m9x
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL