Delhi News: भारत मंडपम में शुरू हो रहा ‘आहार-2026’, दुनियाभर की फूड कंपनियां एक मंच पर

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से खाद्य और आतिथ्य उद्योग का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला ‘आहार-2026’ शुरू हो रहा है. पांच दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दुनिया भर की कंपनियां, फूड एक्सपर्ट, तकनीकी प्रदाता और कारोबारी एक साथ जुटेंगे. यह मंच उद्योग से जुड़े नए उत्पाद, आधुनिक तकनीक और वैश्विक व्यापार के अवसरों को सामने लाने वाला बड़ा केंद्र बनेगा.

खाद्य और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े इस प्रमुख आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे. कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की मौजूदगी भी रहेगी. 10 से 14 मार्च तक चलने वाले इस मेले में फूड प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग सिस्टम, होटल उपकरण और कोल्ड-चेन से जुड़ी नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा.

दुनिया भर की कंपनियां और खरीदार होंगे शामिल

आहार को फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बिजनेस प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है. इस बार इसका 40वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने संभाली है. आयोजन में फूड प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, होटल-रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े उद्यमी, टेक्नोलॉजी कंपनियां और विदेशी खरीदार शामिल होंगे. इस बार करीब 1,800 प्रदर्शक मेले में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 155 विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. आयोजकों को उम्मीद है कि करीब एक लाख कारोबारी आगंतुक मेले में पहुंचेंगे.

केवल पंजीकृत कारोबारी ही कर सकेंगे प्रवेश

इस प्रदर्शनी में आम लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. केवल बिजनेस विजिटर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए मेले में शामिल हो सकेंगे. प्रदर्शनी रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी. आगंतुकों के लिए प्रवेश गेट 3 और 4 भैरों मार्ग से तथा गेट 6 और 10 मथुरा मार्ग से तय किया गया है. माल ढुलाई के लिए गेट 1 और 5 का उपयोग किया जाएगा.

इटली बना साझेदार देश, 17 देशों की भागीदारी

करीब 1.15 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस मेले में विभिन्न देशों के विशेष मंडप बनाए जा रहे हैं. इस बार इटली को आधिकारिक साझेदार देश का दर्जा दिया गया है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली और थाईलैंड भी अपने-अपने प्रदर्शनी मंडप के साथ मौजूद रहेंगे. बेल्जियम, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम सहित कुल 17 देशों की भागीदारी से आयोजन का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप और मजबूत होगा.

फूड बिजनेस के लिए नई संभावनाओं का मंच

मेले में प्रोसेस्ड फूड, ऑर्गेनिक उत्पाद, डेयरी आइटम, मसाले, कृषि आधारित उत्पाद और पेय पदार्थों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी. इससे कारोबारियों को नए उत्पादों और तकनीकी समाधानों की जानकारी मिलेगी. साथ ही व्यापारिक साझेदारी और निर्यात के नए अवसर भी खुलेंगे. आईटीपीओ के अध्यक्ष जावेद अशरफ का कहना है कि भारत का फूड और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और यह मेला उद्योग के विकास को नई दिशा देगा.

‘आहार-2026’ मोबाइल एप से मिलेगी पूरी जानकारी

इस बार आयोजन में एपीडा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, विदेशी भागीदारी, आईसीएमए और एफआईएफआई के अलग-अलग मंडप भी लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा ‘हॉस्पिटैलिटी चैलेंज’ और ‘कुलिनरी आर्ट इंडिया-2026’ जैसे विशेष कार्यक्रमों में शेफ और होटल उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. आगंतुकों की सुविधा के लिए ‘आहार-2026’ नाम से मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए मेले से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी हासिल की जा सकेगी.