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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बनेगी 6 लेन वाली सुरंग, जाम का काम होगा तमाम! लागत से लेकर रूट तक, पढ़ें सबकुछ

दिल्ली में बनेगी 6 लेन वाली सुरंग, जाम का काम होगा तमाम! लागत से लेकर रूट तक, पढ़ें सबकुछ

Six Lane Tunnel in Delhi: केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज तक 6 लेन टनल कॉरिडोर को मंजूरी दी है. 8.1 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम कम होगा और सफर तेज व आसान बनेगा.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 01 Jul 2026 04:39 PM (IST)
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दिल्ली में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-148AE पर 6 लेन की सुरंग सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है. यह नया कॉरिडोर द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगा. करीब 8.1 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 6,969.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली में सफर पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा.

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के बीच यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है. द्वारका, गुरुग्राम, आईजीआई एयरपोर्ट और पश्चिमी दिल्ली से वसंत कुंज, छतरपुर और दक्षिणी दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी. यह नया कॉरिडोर अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे को भी सीधे जोड़ेगा, जिससे पूरे इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

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आधुनिक तकनीक से बनेगी सुरंग

इस परियोजना के तहत ट्विन ट्यूब टनल बनाई जाएगी. सुरंग का निर्माण आधुनिक टनल बोरिंग मशीन की मदद से होगा. इसका करीब 1.98 किलोमीटर हिस्सा रंगपुरी के पास दक्षिणी दिल्ली रिज के नीचे से निकलेगा. इससे रिज फॉरेस्ट और पर्यावरण पर कम से कम असर पड़ेगा. टनल शिवमूर्ति इंटरचेंज से शुरू होकर नेल्सन मंडेला मार्ग और महिपालपुर-छतरपुर रोड के जंक्शन से पहले खत्म होगी.

एनएचएआई एम्स से महिपालपुर तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है. इसे नई टनल और बारापुला एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाएगा. इसके बाद पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली का संपर्क पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा.

वहीं नेल्सन मंडेला मार्ग और महिपालपुर-छतरपुर रोड के चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए करीब 1.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी. इसके साथ नया फ्लाईओवर और दाएं मुड़ने वाले वाहनों के लिए एलिवेटेड यू-टर्न भी तैयार किया जाएगा.

रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे

सरकार के मुताबिक इस परियोजना से निर्माण कार्य के दौरान करीब 7.54 लाख पर्सन-डेज़ का प्रत्यक्ष और 9.80 लाख पर्सन-डेज़ का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है. इसके अलावा हाई-स्पीड कॉरिडोर बनने से आसपास के इलाकों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

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यह परियोजना कुल 8.1 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 3.14 किलोमीटर की मुख्य टनल और 2.556 किलोमीटर का एलिवेटेड हिस्सा शामिल रहेगा. सरकार का मानना है कि इसके पूरा होने के बाद दिल्ली में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लाखों लोगों का रोजाना सफर पहले के मुकाबले अधिक सुविधाजनक और तेज हो जाएगा.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 01 Jul 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Ashwini Vaishnaw DELHI NEWS
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