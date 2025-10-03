Video: ये तो सुसाइड है! ट्रक से टकराया बाइकर, कुचला गया, रौंगटे खड़े कर देगा CCTV वीडियो

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक बेकाबू बाइक सवार ने सड़क पार करते समय सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक तेज रफ्तार में जा रहा था. अचानक उसने सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन सामने से आ रहे भारी भरकम ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक बाइक से उछलकर कई फीट दूर जा गिरा. उसकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका सामान सड़क पर इधर-उधर बिखर गया. मौके पर मौजूद लोग घटना देखकर दंग रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था. उसकी हालत देखकर साफ हो गया कि वह हादसे में बच नहीं सकता. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. मृतक की पहचान कर उसके परिजनों को सूचना दी गई है.

पुलिस ने ट्रक चालक से शुरू की पूछताछ

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल गांव और आसपास के इलाके में इस दर्दनाक हादसे के बाद माहौल गमगीन हो गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर या चेतावनी संकेत लगाए जाएं ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.