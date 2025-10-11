Video: 20 साल पहले जो पेड़ लगाया, उसे कटा देख फूट-फूटकर रोई महिला, भावुक कर देगा वीडियो

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सर्रागोंदी गांव से एक ऐसा दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला फूट-फूट कर रोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस पेड़ को उन्होंने अपने हाथों से 20 साल पहले लगाया था, उसे किसी ने काट दिया. महिला का रोना और पेड़ के प्रति उनका प्यार देखकर सोशल मीडिया पर लोग भी भावुक हो गए हैं.

जमीन व्यापारी के कहने पर काटा गया पेड़

जानकारी के अनुसार, यह घटना सर्रागोंदी गांव की है. बताया जा रहा है कि महिला ने इस पेड़ को अपने बच्चों की तरह पाला-पोसा था. वह रोज उसे पानी देती थीं, उसकी देखभाल करती थीं और छांव में बैठकर वक्त बिताती थीं. लेकिन एक दिन जब उन्होंने देखा कि उनका लगाया हुआ पेड़ काट दिया गया है, तो उनका दिल टूट गया. वह पेड़ के पास जाकर उसे पकड़कर जोर-जोर से रोने लगीं.

20 साल पहले जिसे अपने हाथों से लगाया था उस पेड़ के कटने के बाद फूट-फूट कर रोई माता जी,



सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है लोग इसे प्रकृति के प्रति प्यार और भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं,



मामला छत्तीसगढ़ के सर्रागोंदी गांव का है, ग्रामीणों का आरोप है कि एक जमीन व्यापारी के इशारे… pic.twitter.com/Gsma2MVz9e — Manish Yadav (@itsmanish80) October 10, 2025

ग्रामीणों का आरोप है कि यह पेड़ एक जमीन व्यापारी के इशारे पर कटवाया गया. व्यापारी उस जमीन को समतल करवाना चाहता था, इसलिए उसने मजदूरों से यह पेड़ कटवा दिया. जब महिला को इस बात की जानकारी मिली, तो वह रोती-बिलखती उस जगह पहुंचीं.

मामले की जांच प्रशासन ने शुरू की

महिला का यह दर्दनाक वीडियो किसी ग्रामीण ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. देखते ही देखते वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, यह वीडियो इंसानियत और प्रकृति के रिश्ते को दिखाता है, तो किसी ने कहा, ऐसा प्यार हर इंसान में होना चाहिए.

घटना के बाद गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की कि जमीन व्यापारी पर कार्रवाई होनी चाहिए. अब मामला प्रशासन की जानकारी में आ चुका है और जांच शुरू कर दी गई है.