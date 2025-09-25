हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Video: नाले में तेज बहाव के बीच फंसी कार, देखते ही देखते हो गई गायब, हादसे का खतरनाक वीडियो वायरल

Video: नाले में तेज बहाव के बीच फंसी कार, देखते ही देखते हो गई गायब, हादसे का खतरनाक वीडियो वायरल

Chhattisgarh Viral Video: छत्तीसगढ़ में कार नाले के तेज बहाव में फंस गई. कार ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे. पुल के नीचे से बहते हुए कार का अगला हिस्सा पानी में डूब गया. एक व्यक्ति मदद करने की कोशिश की.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 01:38 PM (IST)
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ से एक बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कार नाले के तेज बहाव वाले पानी में फंस गई थी. वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, कार पानी में इतनी फंसी हुई थी कि वह ना आगे बढ़ पा रही थी और ना पीछे. कुछ समय तक कार बहाव में स्थिर रही, लेकिन फिर नाले का पानी उसे अपने साथ बहाता रहा.

नाले के बीचोंबीच चली गई कार

पुल के नीचे से बहते हुए कार धीरे-धीरे नाले के बीचोंबीच चली गई. जैसे ही कार आगे बढ़ी, उसका अगला हिस्सा पानी में पूरी तरह डूब गया और पीछे के दो पहिए ही हवा में दिखाई दे रहे थे. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग और आसपास के दर्शक काफी डर गए.

कार को पानी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही थी. एक व्यक्ति कार के ठीक बाजू में तैरता हुआ उसकी मदद करने के लिए आया. वह व्यक्ति कार को पकड़कर उसे स्थिर करने की कोशिश कर रहा था ताकि कार बहाव में बहते हुए और आगे न चले. लेकिन तेज पानी और कार की स्थिति इतनी खतरनाक थी कि वह व्यक्ति कार के करीब भी नहीं पहुँच पाया. कुछ ही समय में कार पूरी तरह पानी में अदृश्य हो गई.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

घटना ने साबित कर दिया कि नाले और तेज बहाव वाले पानी में वाहन चलाना कितना खतरनाक हो सकता है. अगर समय पर किसी ने सतर्कता नहीं दिखाई होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. विशेषज्ञ और पुलिस ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की और लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी.

तेज बहाव वाले पानी में फंसी कार को नियंत्रित करना लगभग असंभव होता है, और केवल सावधानी और सतर्कता ही जान-माल की रक्षा कर सकती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस खतरनाक नजारे को देखकर दंग रह गए हैं.

Published at : 25 Sep 2025 01:38 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News VIRAL VIDEO
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
