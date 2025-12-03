छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक बिजली बिल में मिलेगी छूट, CM साय का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ में बुधवार (03 दिसंबर) को सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इसमें कई फैसले लिए गए. सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लेकर अहम निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) 01 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया है. इसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा.

इसके साथ ही साय सरकार ने ये भी कहा है कि 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके. बिजली बिल को लेकर मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा.

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय -



