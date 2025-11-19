Video: Noge, Eare और Iey... बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ाते मास्टर साहब का वीडियो वायरल, हुए सस्पेंड
Chhattisgarh Viral Video: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह Nose को Noge, Ear को Eare और Eye को Iey पढ़ाते दिखे. शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है.
Balrampur News: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान भी रह जाते हैं और सवाल भी उठने लगते हैं कि आखिर हमारे बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से सामने आया वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. वीडियो में एक स्कूल शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते नजर आते हैं, लेकिन उनके बताए गए शब्दों के उच्चारण इतने गलत हैं कि देखने वाले भी हक्का-बक्का रह गए.
शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाई गलत स्पेलिंग
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शिक्षक बच्चों को Nose, Ear और Eye शब्दों का उच्चारण सिखा रहे हैं, लेकिन वह Nose को Noge, Ear को Eare और Eye को Iey पढ़ाते हैं. बच्चे भी वही दोहराते हैं, जिससे साफ समझ आता है कि वह लगातार गलत पढ़ा रहे थे. सोशल मीडिया पर वीडियो फैलते ही लोग भड़क उठे, क्योंकि यह बच्चों की शिक्षा से जुड़ा मामला था और इतने गलत उच्चारण का सीधे असर बच्चों की सीख पर पड़ता है.
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे 'Nose' को ‘Noge’, 'Ear' को ‘Eare’ और 'Eye' को ‘Ley’ पढ़ाते दिखे। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया।#ChhattisgarhNews #TeacherViralVideo #PraveenToppo #Balrampur #Education pic.twitter.com/VJb4ORXSH7— The news (@Thenews0fficial) November 17, 2025
वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आ गया. अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की. विभाग ने शिक्षक को नोटिस जारी किया और फिर उसे निलंबित कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की शिक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
लोगों ने शिक्षक की आलोचना की
स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों की नींव स्कूल में ही बनती है और अगर वहीं गलतियां होंगी, तो बच्चे आगे कैसे सीख पाएंगे. कई लोग सोशल मीडिया पर शिक्षक की हरकत की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना जरूरी है ताकि बच्चों को सही ज्ञान मिल सके.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL