हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़सपना चौधरी के कॉन्सर्ट के बाहर बवाल, हरियाणवी सिंगर ने लगाए जान से मारने के आरोप, 5 पर FIR

सपना चौधरी के कॉन्सर्ट के बाहर बवाल, हरियाणवी सिंगर ने लगाए जान से मारने के आरोप, 5 पर FIR

Sapna Choudhary News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी के कॉन्सर्ट में बवाल हो गया. पांच लोगों पर जान से मारने की धमकी देने और तोड़फोड़ का केस दर्ज किया गया है.

By : विनीत पाठक | Updated at : 14 Oct 2025 10:47 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के कॉन्सर्ट के बाद बवाल हो गया था. इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. यह केस हरियाणा की मशहूर गायिका और स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी ने ही केस दर्ज करवाया है.

दरअसल, सोमवार (13 अक्टूबर) की रात कोरबा के जश्न रिसॉर्ट में सपना चौधरी एक प्रोग्राम में पहुंची थीं. यहां कॉन्सर्ट के बाद कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और बवाल कर दिया. इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और तोड़फोड़ के मामले में अपराध दर्ज हुआ है. 
 
सपना चौधरी के अलावा रिसॉर्ट मालिक ने भी दर्ज कराई FIR

आयोजकों में से अमित नवरंगलाल अग्रवाल, युगल किशोर शर्मा, सुजल अग्रवाल सहित 2 और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. जश्न केस रिसॉर्ट के संचालक ने दर्ज कराया है. 

सपना चौधरी ने आरोपियों पर खुद ही जान से मारने की धमकी देने और गाली गलौज का आरोप लगाया है. इसके अलावा, रिसॉर्ट मालिक ने 10,000 रुपये लूट और तोड़फोड़ की शिकायत भी दर्ज कराई है. सपना चौधरी कॉन्सर्ट के बाद हुई  मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Published at : 14 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Sapna Chaudhary Chhattisgarh News Korba News
