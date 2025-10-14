सपना चौधरी के कॉन्सर्ट के बाहर बवाल, हरियाणवी सिंगर ने लगाए जान से मारने के आरोप, 5 पर FIR
Sapna Choudhary News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी के कॉन्सर्ट में बवाल हो गया. पांच लोगों पर जान से मारने की धमकी देने और तोड़फोड़ का केस दर्ज किया गया है.
छत्तीसगढ़ में हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के कॉन्सर्ट के बाद बवाल हो गया था. इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. यह केस हरियाणा की मशहूर गायिका और स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी ने ही केस दर्ज करवाया है.
दरअसल, सोमवार (13 अक्टूबर) की रात कोरबा के जश्न रिसॉर्ट में सपना चौधरी एक प्रोग्राम में पहुंची थीं. यहां कॉन्सर्ट के बाद कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और बवाल कर दिया. इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और तोड़फोड़ के मामले में अपराध दर्ज हुआ है.
सपना चौधरी के अलावा रिसॉर्ट मालिक ने भी दर्ज कराई FIR
आयोजकों में से अमित नवरंगलाल अग्रवाल, युगल किशोर शर्मा, सुजल अग्रवाल सहित 2 और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. जश्न केस रिसॉर्ट के संचालक ने दर्ज कराया है.
सपना चौधरी ने आरोपियों पर खुद ही जान से मारने की धमकी देने और गाली गलौज का आरोप लगाया है. इसके अलावा, रिसॉर्ट मालिक ने 10,000 रुपये लूट और तोड़फोड़ की शिकायत भी दर्ज कराई है. सपना चौधरी कॉन्सर्ट के बाद हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
