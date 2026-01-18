हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छत्तीसगढ़: मंत्री रामविचार नेताम के विरोध में वीडियो बनाना इन्फ्लुएंसर को पड़ा भारी, 8 थानों में शिकायत

छत्तीसगढ़: मंत्री रामविचार नेताम के विरोध में वीडियो बनाना इन्फ्लुएंसर को पड़ा भारी, 8 थानों में शिकायत

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम ने स्टेज पर लड़कियों के अश्लील डांस को 'कला' बताकर समर्थन किया था, जिसके विरोध में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो ने टिप्पणी की थी.

By : विनीत पाठक | Edited By: अजीत | Updated at : 18 Jan 2026 06:17 PM (IST)


छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम के विरोध में वीडियो बनाना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भारी पड़ा है. सरगुजा में मंत्री के कार्यकर्ता इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत करने के लिए थाने पहुंच गए. इन्फ्लुएंसर ने मंत्री रामविचार नेताम के आपत्तिजनक बयान पर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था.

मंत्री रामविचार नेताम ने स्टेज पर लड़कियों के अश्लील डांस को 'कला' बताकर समर्थन किया था, जिसके विरोध में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो ने खरी खोंटी सुनाई थी. इस वीडियो से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अम्बिकापुर कोतवाली समेत 8 थानों में आकांशा के खिलाफ शिकायत की. राम विचार नेताम छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं.

इन्फ्लुएंसर ने रामविचार नेताम पर की थी टिप्पणी

रविंद्र तिवारी नाम के कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया, ''यूट्यूबर आकांक्षा टोप्पो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. आकांक्षा ने मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है. उसी को लेकर हमलोग आहत हुए हैं और आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाने में आए हैं.'' 

'इन्फ्लुएंसर के खिलाफ हमलोग FIR दर्ज कराने आए'

उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के द्वारा बेबुनियाद आरोप हमेशा लगाया जाता रहा है. दूसरी बात ये है कि लोग अपने गांव-शहर और क्षेत्र की बेटी समझकर उनको बख्शते आए हैं लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है. इसलिए इनके खिलाफ में हमलोग एफआईआर दर्ज कराने आए हैं. कानून के जानकारों से राय लेकर हमलोग इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे. अब इनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि अति हो चुका है. वो कुछ भी टिप्पणी किए जा रहीं हैं, इससे हमलोग आहत हैं.''

क्या है पूरा मामला?

सूरजपुर जिले में वन विभाग के रेस्ट हाउस में अश्लील डांस का एक वीडियो 10 जनवरी को सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा था कि कला का दायरा तो विविध क्षेत्रों में है. क्या सीताराम-सीताराम जाप करना ही सिर्फ कला है. अगर रेस्ट हाउस में भी कला जागृत हो जा रही है तो क्या कहेंगे. आपको कौन बोला था कि आप वहां जाकर फोटो लो. कला में आजकल गर्ल्स डांस करती हैं, स्कूलों में भी डांस करते हैं, फिल्मी गीतों में भी नृत्य होता है. इसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो ने मंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी.

Published at : 18 Jan 2026 06:17 PM (IST)
Surguja Ramvichar Netam Chhattisgarh News
