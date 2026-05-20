छत्तीसगढ़: राजनांदगांव में 'लव जिहाद' के आरोप पर बवाल, बजरंग दल ने विरोध में किया चक्काजाम

राजनांदगांव के महावीर चौक में सोमवार (18 मई) को कथित लव जिहाद के मामले को लेकर माहौल गरमा गया. बजरंग दल और कई हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन के चलते कुछ समय तक इलाके में यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा.

स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासन की ओर से एसडीएम और सीएसपी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश की.

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युवती की गुमशुदगी से शुरू हुआ मामला

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र की एक युवती के लापता होने की रिपोर्ट 10 मई को थाने में दर्ज कराई गई थी. इसके बाद पुलिस ने युवती की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया. कानूनी प्रक्रिया के तहत युवती को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया.

युवती के परिजनों का आरोप है कि एसडीएम कार्यालय के बाहर एक समुदाय विशेष के काफी लोग जमा हो गए थे. परिजनों का कहना है कि उन लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया और युवती को जबरन अपने साथ ले गए. इस घटना के बाद परिवार के साथ-साथ हिन्दू संगठनों में भी भारी नाराजगी फैल गई.

सड़क पर उतरे हिन्दू संगठन

इसी घटना के विरोध में बजरंग दल और अन्य हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता महावीर चौक पहुंचे और सड़क जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना था कि युवती की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसे उसके परिजनों को सौंपा जाए.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक बातचीत चली. पुलिस लगातार लोगों को समझाने में जुटी रही ताकि हालात बिगड़ने न पाएं.

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प्रशासन ने जांच की कही बात

मामले को लेकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा कि युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की है. युवती को बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया और उसका बयान दर्ज कराया गया. प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.