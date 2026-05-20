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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: राजनांदगांव में 'लव जिहाद' के आरोप पर बवाल, बजरंग दल ने विरोध में किया चक्काजाम

छत्तीसगढ़: राजनांदगांव में 'लव जिहाद' के आरोप पर बवाल, बजरंग दल ने विरोध में किया चक्काजाम

Rajnandgaon News In Hindi: राजनांदगांव में कथित लव जिहाद मामले को लेकर हिन्दू संगठनों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया. युवती को जबरन ले जाने के आरोप के बाद पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई.

By : विनीत पाठक | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 May 2026 01:14 PM (IST)
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राजनांदगांव के महावीर चौक में सोमवार (18 मई) को कथित लव जिहाद के मामले को लेकर माहौल गरमा गया. बजरंग दल और कई हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन के चलते कुछ समय तक इलाके में यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा.

स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासन की ओर से एसडीएम और सीएसपी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश की.

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युवती की गुमशुदगी से शुरू हुआ मामला

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र की एक युवती के लापता होने की रिपोर्ट 10 मई को थाने में दर्ज कराई गई थी. इसके बाद पुलिस ने युवती की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया. कानूनी प्रक्रिया के तहत युवती को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया.

युवती के परिजनों का आरोप है कि एसडीएम कार्यालय के बाहर एक समुदाय विशेष के काफी लोग जमा हो गए थे. परिजनों का कहना है कि उन लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया और युवती को जबरन अपने साथ ले गए. इस घटना के बाद परिवार के साथ-साथ हिन्दू संगठनों में भी भारी नाराजगी फैल गई.

सड़क पर उतरे हिन्दू संगठन

इसी घटना के विरोध में बजरंग दल और अन्य हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता महावीर चौक पहुंचे और सड़क जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना था कि युवती की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसे उसके परिजनों को सौंपा जाए.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक बातचीत चली. पुलिस लगातार लोगों को समझाने में जुटी रही ताकि हालात बिगड़ने न पाएं.

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प्रशासन ने जांच की कही बात

मामले को लेकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा कि युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की है. युवती को बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया और उसका बयान दर्ज कराया गया. प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 20 May 2026 01:14 PM (IST)
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Love Jihad Chhattisgarh News Rajnandgaon News
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