दशहरा पर IPS अंकिता शर्मा ने AK-47 से कई राउंड किए फायर, वायरल हुआ वीडियो

दशहरा के पर्व पर छत्तीसगढ़ की एक IPS अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. एसपी अंकिता शर्मा विजयादशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन समारोह में पहुंची थीं. यहां उन्होंने AK-47 से कई राउंड फायर किए, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब फैल गया.

राजनांदगांव पुलिस द्वारा विजयादशमी के पावन पर्व पर रक्षित केंद्र में पारंपरिक विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया गया. इस अवसर पर पुलिस के अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे. रक्षित केंद्र में शस्त्र पूजन के बाद SP अंकिता शर्मा ने जिलेवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दीं और कहा-परंपरा अनुसार सभी शस्त्रों की पूजा की गई.

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SP अंकिता शर्मा ने कहा, "आज विजयादशमी के अवसर पर जिस तरीके से शस्त्र पूजा की जाती है पुलिस लाइन में, वैसे ही सभी अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया और इसी के साथ-साथ सभी जिले वासियों को भी दशहरे की अनेक शुभकामनाएं."

परंपरा निभाते हुए SP ने चलाई AK47

शस्त्र पूजन के दौरान पुलिस के उपयोग में आने वाले हथियार, वाहन और अन्य उपकरणों की पूजा की गई. पुलिस अधीक्षक द्वारा फायर कर परंपरा निभाई गई. इस दौरान जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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