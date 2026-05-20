रायपुर में ज्वेलर्स की दुकान से 2 करोड़ का सोना चोरी, 16 साल पुराने कर्मचारी ने किया हाथ साफ

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रायपुर में ज्वेलर्स की दुकान से 2 करोड़ का सोना चोरी, 16 साल पुराने कर्मचारी ने किया हाथ साफ
Raipur News In Hindi: दुकान में 16 साल से काम कर रहे कर्मचारी ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया. उसने दो करोड़ के जेवर दुकान में रखने के बजाय अपने पास रख लिए.
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान से 2 करोड़ का सोना चोरी हो गया. दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने ही इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. हैरानी ये है कि ये कर्मचारी पिछले 16 साल से इस दुकान में काम कर रहा था.
दुकान के कर्मचारी ने दो करोड़ के जेवर दुकान में रखने के बजाय अपने पास रख लिए. ये वारदात रायपुर के सदर बाजार स्थित मनोहरमल एंड कम्पनी की बताई जा रही है. वहीं कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
(खबर अपडेट की जा रही है....)
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Source: IOCL