छत्तीसगढ़: 5 लाख के इनामी नक्सली कमांडर रूपी की मौत, सेना ने एनकाउंटर में किया ढेर

छत्तीसगढ़ के कांकेर में 5 लाख के ईनामी नक्सली कमांडर रूपी की मौत हो गई है. रूपी को सेना द्वारा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है. छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपये का इनाम घोषित नक्सल एरिया कमांडर रूपी मारा गया. मुठभेड़ स्थल से उसका शव और हथियार बरामद कर लिया गया है.

खूफिया सूचना के आधार पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, जिसमें गोलीबारी हुई और रूपी मारा गया. पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि रूपी का शव और एक हथियार कब्जे में ले लिया गया है. सेना की तरफ से इलाके में तलाशी अभियान अब तेज कर दिया गया है. इससे यह पता लगाया जा सके कि रूपी का कोई अन्य नक्सली साथी आसपास छिपा हुआ तो नहीं है.

पिछले महीने मारे गए थे दो माओवादी

मार्च 2026 की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में इंद्रावती नदी के पास नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था. जिसमें सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए थे. सेना को इंद्रावती नदी के किनारे खूफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर संयुक्त टीम द्वारा अभियान शुरू किया था. तलाशी के दौरान सेना और माओवादियों के बीच गोली चली थी.

बीजापुर एसपी ने क्या बताया?

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इस मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद सेना द्वारा तलाशी अभियान में दो वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद किए गए. सेना ने भारी मात्रा में हथियार एसएलआर राइफल, 12 बोर राइफल, विस्फोटक के साथ आईएनएसए राइफल और अन्य माओवादी सामान जब्त किया. सुरक्षाबलों द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में इस तरह के अभियान चलाकर लगातार एनकाउंटर की कार्रवाई की जा रही है. नक्सलियों की गतिविधियों पर सेना की पैनी नजर बनी हुई है.

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