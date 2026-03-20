छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के मिशन रोड स्थित भोजपुर क्षेत्र में एक ईसाई युवक पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करने और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. चांपा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाकर की मारपीट

पीड़ित की पहचान राजेश कुमार वाल्टर के रूप में हुई है जो मिशन हॉस्पिटल ओडिशा में सेवा देने के बाद हाल ही में अपने घर लौटे थे. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाकर पीड़ित के साथ मारपीट की. हालांकि परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है. राजेश वाल्टर एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं. वे पूर्व पादरी एमबी वाल्टर के बेटे हैं और उनकी माता मिशन हॉस्पिटल चांपा में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट रह चुकी हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ईसाई युवक के साथ मारपीट करते और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाते दिख रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर हिंसा की स्थितियां बनती रही हैं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप लगते रहे हैं.

पुलिस वीडियो से हमलावरों की पहचान कर करेगी गिरफ्तारी

घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. चांपा पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.