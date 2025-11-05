Video: अंधेरे में कुएं के अंदर जा गिरे चार हाथी, जंगल में गूंज उठीं दर्दभरी पुकार, छत्तीसगढ़ का वीडियो वायरल
Chhattisgarh Viral Video: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में बारनवापारा अभयारण्य के पास चार हाथी एक पुराने कुएं में गिर गए. सुबह आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे और वन विभाग ने 4–5 घंटे तक रेस्क्यू चलाया.
Baloda Bazar News: जंगलों में रहने वाले हाथी अक्सर इंसानी बस्तियों की ओर भटक आते हैं और कई बार इससे नुकसान भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सभी को चिंता और अफरा-तफरी में डाल दिया. बारनवापारा अभयारण्य के पास चार हाथी एक पुराने कुएं में गिर गए. रात के अंधेरे में हुई इस घटना का पता तब चला, जब सुबह ग्रामीणों ने तेज चिंघाड़ने की आवाजें सुनीं. गांव में हलचल मच गई और सभी लोग आवाज की दिशा में दौड़ पड़े.
ग्रामीणों ने टीम को मदद करने से रोका
गांव हरदी के पास स्थित खेत का यह पुराना कुआं काफी गहरा था और उसके आसपास फिसलन थी. जब लोगों ने देखा कि उसमें चार हाथी फंसे हैं तो हैरानी और बेचैनी दोनों बढ़ गईं, तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन यहां एक और मोड़ आ गया. ग्रामीणों ने शुरुआत में टीम को मदद करने से रोक दिया और नाराजगी जताई. उनका कहना था कि कुछ दिन पहले इसी इलाके में हाथी के हमले में एक किसान की मौत हो गई थी, तब कोई अधिकारी नहीं आया.
4-5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
स्थिति को देखते हुए कुछ देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. सुबह लगभग 8 बजे शुरू हुआ यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 4-5 घंटे चला. बलौदाबाजार वनमंडल और बारनवापारा अभयारण्य की टीम मौके पर मौजूद रही. रस्सियों, मिट्टी भराई और जेसीबी मशीन की मदद से कुएं की एक तरफ को तोड़कर ढलान बनाई गई, ताकि हाथी खुद बाहर निकल सकें.
काफी मेहनत और सावधानी के बाद पहले दो शावकों को बाहर निकाला गया. फिर एक वयस्क मादा और एक नर हाथी को भी सुरक्षित ऊपर चढ़ा लिया गया. चारों हाथी कुछ देर तक थके और डरे हुए खड़े रहे, फिर धीरे-धीरे जंगल की ओर लौट गए.
