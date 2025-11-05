हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Video: अंधेरे में कुएं के अंदर जा गिरे चार हाथी, जंगल में गूंज उठीं दर्दभरी पुकार, छत्तीसगढ़ का वीडियो वायरल

Video: अंधेरे में कुएं के अंदर जा गिरे चार हाथी, जंगल में गूंज उठीं दर्दभरी पुकार, छत्तीसगढ़ का वीडियो वायरल

Chhattisgarh Viral Video: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में बारनवापारा अभयारण्य के पास चार हाथी एक पुराने कुएं में गिर गए. सुबह आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे और वन विभाग ने 4–5 घंटे तक रेस्क्यू चलाया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

Baloda Bazar News: जंगलों में रहने वाले हाथी अक्सर इंसानी बस्तियों की ओर भटक आते हैं और कई बार इससे नुकसान भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सभी को चिंता और अफरा-तफरी में डाल दिया. बारनवापारा अभयारण्य के पास चार हाथी एक पुराने कुएं में गिर गए. रात के अंधेरे में हुई इस घटना का पता तब चला, जब सुबह ग्रामीणों ने तेज चिंघाड़ने की आवाजें सुनीं. गांव में हलचल मच गई और सभी लोग आवाज की दिशा में दौड़ पड़े.

ग्रामीणों ने टीम को मदद करने से रोका

गांव हरदी के पास स्थित खेत का यह पुराना कुआं काफी गहरा था और उसके आसपास फिसलन थी. जब लोगों ने देखा कि उसमें चार हाथी फंसे हैं तो हैरानी और बेचैनी दोनों बढ़ गईं, तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन यहां एक और मोड़ आ गया. ग्रामीणों ने शुरुआत में टीम को मदद करने से रोक दिया और नाराजगी जताई. उनका कहना था कि कुछ दिन पहले इसी इलाके में हाथी के हमले में एक किसान की मौत हो गई थी, तब कोई अधिकारी नहीं आया. 

 4-5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

स्थिति को देखते हुए कुछ देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. सुबह लगभग 8 बजे शुरू हुआ यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 4-5 घंटे चला. बलौदाबाजार वनमंडल और बारनवापारा अभयारण्य की टीम मौके पर मौजूद रही. रस्सियों, मिट्टी भराई और जेसीबी मशीन की मदद से कुएं की एक तरफ को तोड़कर ढलान बनाई गई, ताकि हाथी खुद बाहर निकल सकें.

काफी मेहनत और सावधानी के बाद पहले दो शावकों को बाहर निकाला गया. फिर एक वयस्क मादा और एक नर हाथी को भी सुरक्षित ऊपर चढ़ा लिया गया. चारों हाथी कुछ देर तक थके और डरे हुए खड़े रहे, फिर धीरे-धीरे जंगल की ओर लौट गए.

Published at : 05 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Baloda Bazar News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
ट्रेंडिंग
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
हेल्थ
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
यूटिलिटी
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget