CM विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, 'बस्तर पंडुम 2026' में किया आमंत्रित
Bastar News: CM साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में भेंट की और उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव 'बस्तर पंडुम 2026' में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव ‘बस्तर पंडुम 2026’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया.
मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति को बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपराओं एवं लोक जीवन से अवगत कराते हुए कहा कि बस्तर पंडुम राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. यह आयोजन तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका अंतिम चरण फरवरी 2026 में बस्तर में संपन्न होगा.
आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रहे राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव ‘बस्तर पंडुम 2026’ में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का आग्रह किया।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) January 3, 2026
इस अवसर पर उनसे जनजातीय क्षेत्रों के… pic.twitter.com/txeDmWQ1Su
जनजातीय विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.
राष्ट्रपति ने की बस्तर पंडुम की सराहना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय संस्कृति से जुड़े इस आयोजन की सराहना करते हुए बस्तर पंडुम 2026 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं. उल्लेखनीय है कि बस्तर पंडुम 2026 के माध्यम से लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प, जनजातीय व्यंजन, वेशभूषा सहित विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL