छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय दौरे पर सोमवार (17 नवंबर) को जगदलपुर पहुंचे. अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पुना-मारगेम परिसर में बस्तर पुलिस विभाग के द्वारा बनाए गए पंडुम कैफे ( कैफेटेरिया) का लोकार्पण किया.

इस कैफे की खास बात यह है कि इसका संचालन आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और नक्सल हिंसा से पीड़ित युवाओं के द्वारा किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार बस्तर में बंदूक छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ रहे नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ित युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कर रोजगार उपलब्ध करा रही है.

उद्घाटन के दौरान क्या बोले सीएम?

सीएम ने कहा कि इसी कड़ी में बस्तर पुलिस विभाग द्वारा पंडुम कैफे का निर्माण किया गया. जहां इन सरेंडर नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में मुख्यधारा से लगातार जुड़ रहे आत्मसर्मपित नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और भी इस तरह के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाएंगे.

इस कैफे का संचालन कर रहे सरेंडर नक्सलियों का कहना है कि उन्हें रोजगार मिलने से वे काफी खुश है. वहीं कैफे के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री ने दृष्टिहीन और मूकबधिर बच्चों के साथ कैफे में बने स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया.

सीएम ने शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन

पंडुम कैफे के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री जगतु महारा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला( बस्तर हाई स्कूल )के शताब्दी समारोह में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह काफी हर्ष का विषय है कि करीब 100 साल पुराने इस स्कूल से पढ़कर कई विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर,आईएएस, आईपीएस बने, वहीं कई विद्यार्थी वर्तमान में देश के बड़े बड़े कंपनियों के उद्योगपति हैं और बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं.

सीएम ने इस स्कूल के नवीनीकरण के लिए डेढ़ करोड़ रुपए देने की घोषणा की. साथ ही उनके द्वारा 100 सीटर बालक छात्रावास बनाने की भी घोषणा की गई है. दरअसल बस्तर के सबसे पुराने स्कूल के 100 वर्ष पूरे होने पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आयोजन के पहले दिन मुख्यमंत्री ने शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया. इस दौरान अगले तीन दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.