हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, CM साय ने किया सम्मानित

छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, CM साय ने किया सम्मानित

Chhattisgarh News: विश्वकप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आकांक्षा को सम्मानित किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Nov 2025 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

“छत्तीसगढ़ मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है. यहीं की मिट्टी, यहां के लोग, यहां की शिक्षा और संस्कारों ने मुझे यह मुकाम हासिल करने की ताकत दी है.” यह कहना था विश्वकप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट और छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी का, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात कर अपनी खुशियां साझा कीं.

मुख्यमंत्री साय ने आकांक्षा को शुभकामनाएं देते हुए कहा, “आपकी सफलता पूरे छत्तीसगढ़ की सफलता है. महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप अभियान में छत्तीसगढ़ की बेटी के शामिल होने से प्रदेशवासियों को यह महसूस हुआ कि हम सभी इस जीत में सहभागी हैं.”इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आकांक्षा को मेडल पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आकांक्षा सत्यवंशी की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि “आपने यह सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. आपकी सफलता आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को प्रेरित करेगी.”उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल, शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि और भी युवा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल अलंकरण सम्मान को पुनः प्रारंभ कर रही है. साथ ही, ओलंपिक में शामिल होने वाले और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सुदूर अंचलों की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए ‘बस्तर ओलंपिक’ जैसे आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य अपने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसके लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने मुख्यमंत्री के साथ इस ऐतिहासिक जीत की खुशी साझा करते हुए कहा, “वर्ल्ड कप जीतना भारतीय महिला टीम की सफलता के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी सम्मान है. मुझे गर्व है कि मैं अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए इस जीत में योगदान दे पाई.” उन्होंने बताया कि यद्यपि वे मैदान में सक्रिय खिलाड़ी के रूप में नहीं थीं, लेकिन खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस और रिकवरी को बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी रही.“मैं अपनी टीम के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही. यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं टीम को जीत तक पहुंचाने की यात्रा में साथ रही.”

आकांक्षा ने अनुभव साझा करते हुए कहा “यदि लक्ष्य सच्चा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता — बस ज़रूरत है निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास की.”

इस अवसर पर आकांक्षा ने मुख्यमंत्री को भारतीय महिला टीम की जर्सी भेंट की और वर्ल्ड कप अभियान की कुछ रोचक यादें साझा कीं.

नियमित दिनचर्या, संयमित खानपान और योग — फिट रहने का मंत्र

फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा ने मुख्यमंत्री के साथ खिलाड़ियों की फिटनेस पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के साथ महिला क्रिकेट टीम की मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि “प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि खेल जीवनशैली का हिस्सा होना चाहिए, और यह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. फिटनेस को लेकर उनकी सीख हर किसी को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है."

आकांक्षा ने मुख्यमंत्री से उनके फिटनेस का रहस्य पूछा, जिस पर मुख्यमंत्री  साय ने कहा, “हम सभी प्रधानमंत्री से प्रेरित हैं. उनकी सक्रियता, ऊर्जा और अनुशासन से हम सीखते हैं. संतुलित आहार, योग और नियमित दिनचर्या ही फिट रहने का मेरा मंत्र है.”

उल्लखेनीय है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत में छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी बतौर फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ टीम के साथ रहीं और खिलाड़ियों की फिटनेस व मानसिक मजबूती को बनाए  रखने में अहम योगदान दिया.आकांक्षा सत्यवंशी ने बतौर फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, भारतीय टीम का हिस्सा बनकर खिलाड़ियों की फिटनेस, रिकवरी और प्रदर्शन को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है.

इस उपलब्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री  साय ने आकांक्षा को 10 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है. दुर्ग में जन्मी आकांक्षा का परिवार रायपुर में निवासरत है, जबकि उनका पैतृक गांव कवर्धा है. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और फिजियोथेरेपी में बैचलर की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में पूरी की, जबकि मास्टर्स डिग्री कटक से प्राप्त की. पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव खेल और फिजियो साइंस के प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था.

साल 2019 में आकांक्षा ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट टीम (CSCS) के साथ बतौर फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की. केवल छह वर्षों के छोटे से सफर में उन्होंने अपने समर्पण, मेहनत और प्रोफेशनलिज़्म के बल पर राष्ट्रीय खेल जगत में विशेष पहचान बनाई. साल 2022 में उन्हें भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप अभियान में शामिल किया गया.इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस मैनेजमेंट, रिकवरी सेशन, मानसिक दृढ़ता और ऊर्जा संतुलन पर विशेष ध्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप टीम ने शानदार प्रदर्शन किया.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 11:15 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai Akanksha Satyawanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
Advertisement

वीडियोज

VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Bihar Election 2025: Tejashwi को बर्थडे गिफ्ट में बिहार की जनता देगी सीएम की कुर्सी? NDA | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
राजस्थान
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
ट्रेंडिंग
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget