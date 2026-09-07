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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़बिल्डिंग हादसा: फोन पर बात कर रहा था युवराज, अचानक बंद हो गई आवाज

बिल्डिंग हादसा: फोन पर बात कर रहा था युवराज, अचानक बंद हो गई आवाज

सत्य निकेतन हादसे में छत्तीसगढ़ के युवराज की मौत हो गई है. इस बीच उसके पड़ोसी और दोस्त आर्यन ने बड़ा खुलासा किया है. आर्यन ने बताया कि हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे अचानक उसकी आवाज बंद हो गई.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 07 Sep 2026 08:36 PM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को हुए दर्दनाक इमारत हादसे में छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले 20 वर्षीय छात्र युवराज सोनी की मौत हो गई. युवराज दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में बी.कॉम का छात्र था. छुट्टियों में रक्षाबंधन मनाने के लिए वह दुर्ग के पंचशील नगर वार्ड क्रमांक 1 अपने घर आया था और महज कुछ दिन पहले ही दिल्ली वापस लौटा था.

हादसे के वक्त युवराज अपने दोस्त आर्यन से फोन पर बात कर रहा था. दोनों बाहर घूमने जाने की योजना बना रहे थे. बातचीत के दौरान अचानक युवराज की आवाज आनी बंद हो गई. आर्यन फोन पर लगातार हेलो-हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. करीब एक मिनट बाद फोन भी कट गया.

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संपर्क न होने पर सत्य निकेतन पहुंचा दोस्त आर्यन

दोस्त आर्यन के मुताबिक जब काफी देर तक युवराज से संपर्क नहीं हुआ और सत्य निकेतन में इमारत गिरने की खबर सामने आई, तो आर्यन घबराकर तुरंत मौके पर पहुंचा. वहां मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था. कई घंटे तक तलाश के बाद आर्यन को युवराज की मौत की खबर मिली. बताया गया कि उसका शव एम्स ट्रॉमा सेंटर में रखा गया है.

परिवार का इकलौता बेटा था युवराज

बता दें कि मृतक युवराज कन्हैया सोनी का इकलौता बेटा था. परिवार में माता-पिता और उसकी छोटी बहन है, जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है. पिता मेडिकल स्टोर चलाते हैं. बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजन दिल्ली रवाना हो गए और AIIMS ट्रॉमा सेंटर पहुंच चुके हैं. प्रशासन ने भी परिवार से संपर्क कर दिल्ली में हरसंभव मदद और शव को दुर्ग लाने की व्यवस्था का भरोसा दिया है.

पड़ोसी ने बताया कि युवराज पिछले करीब एक साल से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था. 31 अगस्त को ही वह राखी की छुट्टी मनाकर दुर्ग से दिल्ली गया था और 1 सितंबर को दिल्ली पहुंचा था. कुछ ही दिनों बाद आई उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार और मोहल्ले को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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Input By : चंद्र कांत

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Satya Niketan News Delhi Satya Niketan
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