छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक अंधा प्यार और अपने से 15 साल छोटे प्रेमी के साथ भविष्य बसाने की चाहत ने एक पत्नी को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली. छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार पलारी थाना क्षेत्र के वटगन निवासी फल विक्रेता अमित गिरी की क्रूर हत्या का मामला सामने आया है.

अमित गिरी की पत्नी 40 वर्षीय चंद्रिका गिरी और उसके 25 साल के प्रेमी टूना कुमार पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर उसे मार दिया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. यह हैरान करने वाला मामला चार साल पहले इंस्टाग्राम पर शुरू हुए एक 'रोमांस' का विकराल रूप है.

इंस्टाग्राम की दोस्ती बनी जानलेवा प्यार

सब कुछ तब शुरू हुआ जब चार साल पहले चंद्रिका की मुलाकात बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी टूना कुमार से इंस्टाग्राम पर हुई. उम्र में करीब 15 साल छोटा होने के बावजूद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. टूना चेन्नई में एक अच्छी नौकरी करता था, जहां उसे महीने के लगभग 80,000 रुपये मिलते थे. चंद्रिका ने टूना को अपने बच्चों से 'अंकल' कहलवाकर मिलवाया और उनसे होटलों में मिलने लगी.

धीरे-धीरे चंद्रिका ने टूना के साथ ही अपना भविष्य बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया. हालांकि, इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उसका अपना पति अमित गिरी था. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब चंद्रिका को पता चला कि फरवरी में टूना की शादी तय हो गई है. इस खबर ने उसे भावनात्मक रूप से हिला दिया और उसने अपने पति को 'रास्ते से हटाने' का अंतिम और घातक फैसला कर लिया.

सोते हुए पति पर कुल्हाड़ी से वार

पुलिस जांच के मुताबिक, हत्या से पहले चंद्रिका ने रायपुर के एक होटल में टूना से मुलाकात की. इसी मुलाकात में दोनों ने हत्या की अंतिम रूपरेखा तैयार की. चंद्रिका ने टूना को पूरा प्लान बताया - कब घर में घुसना है, कहां छिपना है, किस वक्त हमला करना है और कैसे फरार होना है. हत्या के लिए उसने नाचा कार्यक्रम का दिन चुना ताकि घर खाली रहे. रात में जब अमित सो गए, तब टूना ने छत से उतरकर कुल्हाड़ी से उन पर दो वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पलारी पुलिस की तकनीकी जांच ने पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया. कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन ने पुलिस को सीधे आरोपियों तक पहुंचाया. थाना प्रभारी हेमंत पटेल की टीम ने चेन्नई जाकर टूना को गिरफ्तार किया, जहां उसने अपराध कबूल किया. एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह ने पुष्टि की कि चंद्रिका इस हत्या की मास्टरमाइंड थी. वही थी जिसने अपने पति की हत्या की पूरी योजना बनाई और प्रेमी को अंजाम देने के लिए उकसाया.