हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़'मूर्ति पूजा में आस्था नहीं तो गरबा से दूर रहें मुस्लिम युवा', बोले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज

'मूर्ति पूजा में आस्था नहीं तो गरबा से दूर रहें मुस्लिम युवा', बोले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज

Chhattisgarh News: सलीम राज ने कहा कि मूर्ति पूजा में आस्था नहीं तो गरबा महोत्सव से रहे दूर रहें. उन्होंने कहा कि गरबा कोई साधारण नृत्य नही, बल्कि मां जगदम्बे की आराधना का नृत्य है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 Sep 2025 11:08 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में मुस्लिम युवकों गरबा आयोजन में नहीं जाने की अपील की गई है. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने की मुस्लिम युवाओं से ये अपील की है. उन्होंने कहा है कि अगर आपकी आस्था हिंदू धर्म में नहीं है तो आपको गरबा से दूर रहना चाहिए.

डॉ सलीम राज ने कहा कि मूर्ति पूजा में आस्था नहीं तो गरबा महोत्सव से रहे दूर रहे. उन्होंने कहा कि गरबा कोई साधारण नृत्य नही, बल्कि मां जगदम्बे की आराधना का नृत्य है

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज हिन्दू पूजा पद्धति में आस्था नहीं रखता, तो गरबा जैसे आयोजनों से दूर रहना चाहिए. फिर भी मुस्लिम युवकों को गरबा में शामिल होना है तो हिन्दू परंपरा के मुताबिक भेषभूषा परम्परा का सम्मान करें, आयोजको की अनुमति लेकर शामिल हों.

उन्होंने आगे कहा, "यह देवी दुर्गा की आराधना हेतु किया जाने वाला भक्तिपूर्ण लोकनृत्य है जो जीवन के चक्र और देवी की असीम शक्ति का प्रतीक है. अगर मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता है तो उन्हें गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए." 

'भावनाओं को पहुंच सकती है ठेस'

उन्होंने स्पष्ट किया, "अगर कोई मुस्लिम भाई-बहन वेशभूषा व परंपरा का सम्मान करते हुए समिति से अनुमति लेकर भाग लेना चाहते हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन गलत नीयत से गरबा स्थलों में प्रवेश कर उपद्रव करने का प्रयास हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करता है, जिससे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंच सकती है."

'गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखें'

उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वे ऐसे पवित्र धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाए रखें और प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ में शांति, भाईचारे और सद्भाव बनाए रखें. आखिर में डॉ. सलीम राज ने कहा कि इस्लाम शांति का प्रतीक है और हमें हर हाल में प्रदेश की अमन-चैन व भाईचारे को प्राथमिकता देनी चाहिए.

Published at : 23 Sep 2025 11:07 PM (IST)
