छत्तीसगढ़: नारायणपुर में नक्सली राजू दादा और कोसा दादा ढेर, 40-40 लाख का था इनाम

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया है. मौके से हथियार बरामद किए गए हैं. यहां अबूझमाड़ में राजू दादा उर्फ ​​कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ ​​कादरी सत्यनारायण रेड्डी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, इन दोनों पर 40-40 लाख रुपये का इनाम था

बस्तर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जिले के अंतर्गत अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया. उन्होंने बताया कि अबूझमाड़ के महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था.

हथियार किए गए बरामद

अधिकारियों ने बताया कि दल जब क्षेत्र में पहुंचा तो नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों ने घटनास्थल की तलाशी के दौरान दो नक्सलियों का शव, एके 47 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक, प्रचार प्रसार सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की है. क्षेत्र में गोलीबारी जारी है.

तलाश अभियान जारी

उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान कराई जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में तलाश अभियान अब भी जारी है. अभियान पूर्ण होने के बाद इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

इस साल 249 नक्सली ढेर

इस कार्रवाई के साथ इस साल छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ की अलग-अलग घटनाओं में अब तक 249 नक्सली मारे गए हैं. इनमें से 220 बस्तर संभाग (जिसमें नारायणपुर समेत सात जिले शामिल हैं) में मारे गए, जबकि 27 अन्य रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए. दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो अन्य नक्सली मारे गए.

राज्य के गरियाबंद जिले में 11 सितंबर को एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए थे.