Chhattisgarh News: हैवान बना पति! गर्भवती पत्नी के गुप्त अंग में डाल दिया लोहे का ब्लेड, हुई मौत

Chhattisgarh Murder Case: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना मणिपुर थाना क्षेत्र के गांव भिट्टीकला की है. मृतका तीन महीने की गर्भवती थी और आरोपी पति प्रदीप अगारिया ने उसके साथ पहले बेरहमी से मारपीट की और फिर लोहे का ब्लेड उसके गुप्त अंग में डाल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रदीप और हीराबाई की शादी लगभग पांच साल पहले हुई थी. आरोपी अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. घटना वाले दिन भी उसने अपनी पत्नी हीराबाई पर बुरी तरह हमला किया. बताया जा रहा है कि उस समय घर में उनकी चार साल की बेटी भी मौजूद थी, जिसने यह पूरी घटना देखी.

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जब महिला गंभीर रूप से घायल होने के बाद बेहोश हो गई, तो आरोपी उसे मोटरसाइकिल से लेकर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा. वहां उसने डॉक्टरों को गुमराह करते हुए बताया कि उसकी पत्नी एक सड़क हादसे में घायल हो गई है. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद आरोपी अस्पताल से फरार हो गया.

पोस्टमार्टम में सामने आई सच्चाई

अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की असली कहानी सामने आई. रिपोर्ट में बताया गया कि मृतका तीन महीने की गर्भवती थी और उसे लगभग 17 गंभीर बाहरी चोटें लगी थीं. पीड़ित के गुप्त अंगों से लगभग 10 इंच लंबा एक लोहे का ब्लेड भी मिला. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले कर पूछताछ शुरू कर दी. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

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